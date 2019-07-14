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Вышла из строя крупная европейская навигационная система

15.07.2019 10:16 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Глобальная европейская навигационная спутниковая система GNSS Galileo частично вышла из строя. На сайте оператора системы Европейского сервисного центра Galileo все спутники системы маркированы как неработающие. Об этом пишет ТАСС.


Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: pixabay.com / futurism.com

«До следующего уведомления пользователи могут испытывать сбои сигналов от всех спутников системы. Это означает, что сигнал может не приниматься или не достигать минимального необходимого для работы системы уровня», — говорится в сообщении.

Европейский блог InsideGNSS, который отслеживает состояние европейской спутниковой системы, при этом сообщил, что первое уведомление о перебоях в ее работе появилось 11 июля. По его информации, сбой может быть связан с неисправностью систем в центре точного времени, находящемся в Италии.

Наземные службы работают круглосуточно, чтобы восстановить функционирование системы, однако, вероятно, сбой не удастся устранить раньше понедельника. Также сообщается, что сбой в работе Galileo не затронул поисково-спасательную службу (SAR). Она используется для определения местонахождения и помощи оказавшимся в бедственном положении людям.

Система Galileo стоимостью около 10 миллиардов евро (12,5 миллиарда долларов) была создана Европейским космическим агентством для обеспечения независимости Евросоюза в вопросах спутниковой навигации от американского GPS или российского ГЛОНАСС. В настоящее время группировка действующих спутников Galileo насчитывает 22 аппарата, всего с 2011 года в рамках этой программы были запущены 30 спутников.

 
 
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