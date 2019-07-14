Вышла из строя крупная европейская навигационная система

Источник материала: Tut.by

Глобальная европейская навигационная спутниковая система GNSS Galileo частично вышла из строя. На сайте оператора системы Европейского сервисного центра Galileo все спутники системы маркированы как неработающие. Об этом пишет ТАСС.



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«До следующего уведомления пользователи могут испытывать сбои сигналов от всех спутников системы. Это означает, что сигнал может не приниматься или не достигать минимального необходимого для работы системы уровня», — говорится в сообщении.

Европейский блог InsideGNSS, который отслеживает состояние европейской спутниковой системы, при этом сообщил, что первое уведомление о перебоях в ее работе появилось 11 июля. По его информации, сбой может быть связан с неисправностью систем в центре точного времени, находящемся в Италии.

Наземные службы работают круглосуточно, чтобы восстановить функционирование системы, однако, вероятно, сбой не удастся устранить раньше понедельника. Также сообщается , что сбой в работе Galileo не затронул поисково-спасательную службу (SAR). Она используется для определения местонахождения и помощи оказавшимся в бедственном положении людям.

Система Galileo стоимостью около 10 миллиардов евро (12,5 миллиарда долларов) была создана Европейским космическим агентством для обеспечения независимости Евросоюза в вопросах спутниковой навигации от американского GPS или российского ГЛОНАСС. В настоящее время группировка действующих спутников Galileo насчитывает 22 аппарата, всего с 2011 года в рамках этой программы были запущены 30 спутников.