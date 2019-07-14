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В Островецком районе Opel вылетел в кювет и опрокинулся: водитель погиб

15.07.2019 10:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Водитель погиб при опрокидывании автомобиля в кювет в Островецком районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.


Смертельная авария произошла в ночь на 14 июля. По информации инспекторов, 20-летний водитель Opel Vectra двигался по трассе Лоша — Рымуни. На 2-м километре автодороги он не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль опрокинулся.


В результате ДТП водитель от полученных травм умер на месте происшествия. Предположительно, ремнем безопасности он пристегнут не был. Находившийся на пассажирском сиденье 19-летний парень был пристегнут и остался жив.

 
 
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