В Островецком районе Opel вылетел в кювет и опрокинулся: водитель погиб

Источник материала: Tut.by

Водитель погиб при опрокидывании автомобиля в кювет в Островецком районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.





Смертельная авария произошла в ночь на 14 июля. По информации инспекторов, 20-летний водитель Opel Vectra двигался по трассе Лоша — Рымуни. На 2-м километре автодороги он не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль опрокинулся.





В результате ДТП водитель от полученных травм умер на месте происшествия. Предположительно, ремнем безопасности он пристегнут не был. Находившийся на пассажирском сиденье 19-летний парень был пристегнут и остался жив.