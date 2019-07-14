ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

За выходные в Слуцком районе сгорели сарай и автомобиль

15.07.2019 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Слуцк Город

За выходные в Слуцком районе сгорели сарай и автомобиль

    Фото: Владислав Губенко

В субботу, 13 июля, в 11:30 на пульт дежурного Слуцкого РОЧС поступило сообщение о загорании хозпостройки в деревне Квасыничи Слуцкого района.

Горел коллективный (рассчитанный на несколько семей) блочный сарай, повреждена кровля на всей его площади - этого около 200 квадратных метров.

Прибывшими на место спасателями пожар был ликвидирован. Информация читателей о том, что в огне погибли свиньи, не подтвердилась:

— Люди и домашние животные от огня не пострадали, — рассказали в Слуцком РОЧС.

Причины этого пожара устанавливаются.

А в воскресенье произошёл пожар в одном из гаражей слуцкого гаражного кооператива №7 - воспламенилась находящаяся внутри машина Пежо 407. Огнём оказались повреждены подкапотное пространство, передний бампер, закопчены стены гаража.

Предварительная причина пожара - техническая неисправность автомобиля.

За выходные в Слуцком районе сгорели сарай и автомобиль

    Фотографии Слуцкого РОЧС

За выходные в Слуцком районе сгорели сарай и автомобиль


Slutsk-Gorod.by

 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В субботу, 13 июля, в 11:30 на пульт дежурного Слуцкого РОЧС поступило сообщение о загорании хозпостройки в деревне Квасыничи Слуцкого района.
 
Новости дня
Новости разные
 
За прошедшие выходные ГАИ задержала 173 пьяных водителя
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.07.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.07.2019
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика