За выходные в Слуцком районе сгорели сарай и автомобиль

Источник материала: Слуцк Город





Фото: Владислав Губенко

В субботу, 13 июля, в 11:30 на пульт дежурного Слуцкого РОЧС поступило сообщение о загорании хозпостройки в деревне Квасыничи Слуцкого района.

Горел коллективный (рассчитанный на несколько семей) блочный сарай, повреждена кровля на всей его площади - этого около 200 квадратных метров.

Прибывшими на место спасателями пожар был ликвидирован. Информация читателей о том, что в огне погибли свиньи, не подтвердилась:

— Люди и домашние животные от огня не пострадали, — рассказали в Слуцком РОЧС.

Причины этого пожара устанавливаются.

А в воскресенье произошёл пожар в одном из гаражей слуцкого гаражного кооператива №7 - воспламенилась находящаяся внутри машина Пежо 407. Огнём оказались повреждены подкапотное пространство, передний бампер, закопчены стены гаража.

Предварительная причина пожара - техническая неисправность автомобиля.





Фотографии Слуцкого РОЧС







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