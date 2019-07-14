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За выходные в Слуцком районе сгорели сарай и автомобиль
15.07.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В субботу, 13 июля, в 11:30 на пульт дежурного Слуцкого РОЧС поступило сообщение о загорании хозпостройки в деревне Квасыничи Слуцкого района.
Горел коллективный (рассчитанный на несколько семей) блочный сарай, повреждена кровля на всей его площади - этого около 200 квадратных метров.
Прибывшими на место спасателями пожар был ликвидирован. Информация читателей о том, что в огне погибли свиньи, не подтвердилась:
— Люди и домашние животные от огня не пострадали, — рассказали в Слуцком РОЧС.
Причины этого пожара устанавливаются.
А в воскресенье произошёл пожар в одном из гаражей слуцкого гаражного кооператива №7 - воспламенилась находящаяся внутри машина Пежо 407. Огнём оказались повреждены подкапотное пространство, передний бампер, закопчены стены гаража.
Предварительная причина пожара - техническая неисправность автомобиля.
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В субботу, 13 июля, в 11:30 на пульт дежурного Слуцкого РОЧС поступило сообщение о загорании хозпостройки в деревне Квасыничи Слуцкого района.
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