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Потеплеет, но с дождями – погода в Горках на неделе

15.07.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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Правда ли, что лето возвращается в наши края? На этой неделе обещают потепление, однако в прогнозе также дожди с грозами и порывистый ветер.

 

Потеплеет, но с дождями – погода в Горках на неделе
Фото – www.instagram.com/5_veras

 

Сегодня будет до +19°С, переменная облачность, возможны дожди и грозы.

Завтра, 16 июля, на несколько градусов потеплеет, будет пасмурно. Днем не исключена гроза, вечером – небольшой дождь.

17 июля погода существенно не изменится: облачно и дождливо, +17°С.

18 июля обещают похолодание до +15°С, порывистый ветер и дождик.

А в пятницу, 19 июля, воздух прогреется до +22°С, переменная облачность, ветрено, местами дожди.


 
 
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  Правда ли, что лето возвращается в наши края? На этой неделе обещают потепление, однако в прогнозе также дожди с грозами и порывистый ветер.     Сегодня будет...
 
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