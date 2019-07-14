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Потеплеет, но с дождями – погода в Горках на неделе
15.07.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Правда ли, что лето возвращается в наши края? На этой неделе обещают потепление, однако в прогнозе также дожди с грозами и порывистый ветер.
Сегодня будет до +19°С, переменная облачность, возможны дожди и грозы.
Завтра, 16 июля, на несколько градусов потеплеет, будет пасмурно. Днем не исключена гроза, вечером – небольшой дождь.
17 июля погода существенно не изменится: облачно и дождливо, +17°С.
18 июля обещают похолодание до +15°С, порывистый ветер и дождик.
А в пятницу, 19 июля, воздух прогреется до +22°С, переменная облачность, ветрено, местами дожди.
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Правда ли, что лето возвращается в наши края? На этой неделе обещают потепление, однако в прогнозе также дожди с грозами и порывистый ветер. Сегодня будет...
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