Потеплеет, но с дождями – погода в Горках на неделе

Источник материала: Горецкий вестник

Правда ли, что лето возвращается в наши края? На этой неделе обещают потепление, однако в прогнозе также дожди с грозами и порывистый ветер.





Сегодня будет до +19°С, переменная облачность, возможны дожди и грозы.

Завтра, 16 июля, на несколько градусов потеплеет, будет пасмурно. Днем не исключена гроза, вечером – небольшой дождь.

17 июля погода существенно не изменится: облачно и дождливо, +17°С.

18 июля обещают похолодание до +15°С, порывистый ветер и дождик.

А в пятницу, 19 июля, воздух прогреется до +22°С, переменная облачность, ветрено, местами дожди.