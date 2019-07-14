В Кобринском районе на свадьбе убили одного из гостей

На двоих мужчин, гулявших на свадьбе, напали толпой, когда они вышли из здания. Один погиб, другой – отец невесты – попал в больницу, сообщает издание «Першы рэгiён».

Предположительно нападавших было семеро: пятеро парней и две девушки. Речь идет о молодых людях, возможно, несовершеннолетних.

Причина конфликта выясняется. По некоторым данным, убийство могло произойти из-за алкоголя.

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