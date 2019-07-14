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Российский военно-исторический лагерь "Бородино" впервые примет на отдых брестских кадетов

15.07.2019 10:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Группа брестских кадетов отправится 17 июля на отдых в военно-исторический лагерь "Бородино-2019" под Москвой, сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный консул России в Бресте Игорь Конякин.

Российский военно-исторический лагерь "Бородино" впервые примет на отдых брестских кадетов

Фото военно-исторического лагеря "Бородино"

Предложение поступило от Государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника, при котором действует один из крупнейших палаточных лагерей для школьников. Ребята из Беларуси приедут сюда впервые. Поездка стала наградой для 20 лучших учащихся кадетских классов СШ №35 Бреста - победителей городского смотра-конкурса строя и песни. В Можайский район ребята отправятся в сопровождении двух воспитателей. Расходы по пребыванию белорусской группы берут на себя организаторы (музей-заповедник и Министерство культуры России).

Профильная смена в палаточном лагере "Бородино-2019" продлится 14 дней - с 18 по 31 июля. На это время сюда съедутся 600 подростков в возрасте от 12 до 16 лет из 40 российских регионов. Вместе со сверстниками белорусские подростки будут знакомиться с военно-историческим наследием, посещать интерактивные площадки, соревноваться в силе и ловкости, учиться самостоятельности в условиях палаточного лагеря. В программе запланированы встречи с интересными людьми, экскурсии, пионерские костры.

Как рассказала директор СШ №35 Галина Онищук, в первые выходные сентября также планируется поездка брестских кадетов на Международный военно-исторический фестиваль "День Бородина". Кульминацией масштабного праздника станет военно-историческая реконструкция самых ярких эпизодов Бородинского сражения.

 
Теги: Брест
 
 
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