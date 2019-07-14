Появился портрет мужчины, который напал и избил пенсионерку в лифте в Барановичах

Источник материала: Виртуальный Брест

Инцидент произошел вечером 7 июля в лифте второго подъезда дома 37 по улице Наконечникова.





Фото: Intex-press

В милицию обратилась пенсионерка 1954 года рождения. Женщина сообщила, что около 20.30 в одном из многоэтажных домов в лифте неизвестный мужчина попытался вырвать у нее из рук сумку .

По словам пострадавшей, мужчина зашел вместе с ней в лифт и, пытаясь отобрать сумку, нанес ей не менее шести ударов по голове и сломал нос.

Во время потасовки они нажали на кнопку «9», и лифт приехал на 9-й этаж. Женщина, по ее словам, выбежала на площадку, за ней следом – грабитель. Вырвать сумку, в которой находились вещи на общую сумму 40 рублей, злоумышленнику не удалось, и он убежал по лестнице вниз.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 207 УК РБ («Разбой»). Нападавшего пока не нашли. Максимальное наказание, которое может ему грозить, – 10 лет лишения свободы.

Приметы мужчины: на вид 45-50 лет, рост 170-175 см., среднего телосложения, волосы средней длины рыжего (либо светлого) цвета, имелись усы рыжего цвета, был одет в песчаную однотонную куртку и штаны, сообщили Intex-press в правоохранительных органах.

Если вы обладаете информацией о месте нахождении данного мужчины, просьба сообщить в отдел уголовного розыска по тел. (0163)-48-47-10, +375292242925, +375292527065, либо по тел. 102. Анонимность и вознаграждение гарантируется.





Фото: Барановичский ГОВД