Австралиец приехал в Брест через 82 года эмиграции

Источник материала: Виртуальный Брест

Это история еврейского мальчика Шлёмы, который еще до начала Великой Отечественной войны вместе с семьей вынужден был бежать из Бреста, чтобы спастись. Спустя 82 года Сэм Вабник вернулся на Малую родину, но не один, а со своей большой австралийской семьей, передает телеканал ОНТ.





До 1938-го в Бресте жили двадцать семей с фамилией Вабник. В архивах чудом отыскали материалы о семье Сэма, при рождении — Шлёмы. Его отец был жестянщиком, как и другие брестские евреи, держал собственную мастерскую. Чтобы прокормить семью, много работал. Обо всем, что пережил, Сэм Вабник написал в своей книге.

«Время, в которое я родился, было очень тяжелое экономически. Люди не могли себе позволить отопление, не было даже необходимой одежды, чтобы согреться зимой. Часто на улице находили замерзших людей. В межвоенный период Западная Беларусь входила в состав Польши. Приняв решение уехать, родители хотели сохранить нам жизнь», — рассказал Сэм.

Видео: Телеканал ОНТ (история Сэма Вабника на 25.24)

Они уехали в Австралию, чтобы выжить. В последний раз он гулял по улице Домбровского 82 года назад. Сейчас это любимая всеми Советская улица. Город сильно изменился, многих зданий уж нет, но в старых постройках Сэм узнает родной Брест-Литовск. Внимательно всматривается в фасады с надеждой, что родной дом сохранился… И узнает тот самый дворик! В детстве он казался большим, здесь была мастерская отца, яблоневый сад… Сейчас у дома новые хозяева. Изменилась планировка, но Сэм без труда находит свою комнату.

«В этом месте я прожил 13 лет и сегодня вернулся в юность. Я помню, как было трудно. Для моих детей, внуков тоже важно, как я жил, откуда мои корни. Сегодня я достиг всего, о чем мечтал. И счастлив, что на закате жизни я смог сюда вернуться со своей семьей», — отметил Сэм Вабник.

В австралийском Мельбурне Сэм продолжил дело отца, достиг успеха, стал крупным импортером кухонной техники. Сейчас у него пятеро внуков и двое правнуков. Все они, 13 человек, приехали в Беларусь.

Они не могли не приехать в Минск. Мемориальный комплекс «Яма» — одно из крупнейших в Европе еврейских гетто. Здесь 2 марта 1942 года гитлеровцы уничтожили около пяти тысяч евреев, в «Яме» погибли дядя, тетя, двоюродные братья и сестры Сэма. Экскурсию в Минске для австралийцев проводит Фрида Рейзман. Она сама чудом спаслась. И теперь уверена: ее долг — рассказать ту страшную правду.

Тростенец — крупнейшее на территории Беларуси место массового уничтожения. Здесь гитлеровцы расстреливали людей, закапывали тела, утрамбовывали гусеничным трактором… Больше 200 тысяч человек погибли! Но скольким удалось спастись? Точного ответа нет. И многие из тех, кто в те страшные годы уехал, сегодня приезжают в Беларусь. Семья Сэма Вабника — лишь один из примеров.

Эта большая австралийская семья из Бреста отправилась в Краков. Дедушка Сэм пообещал, что в Беларусь они обязательно вернутся. И даже когда его самого не станет, сюда будут приезжать правнуки и праправнуки.