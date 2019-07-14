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Крыша одной из остановок на новом автовокзале почти "улетела"
15.07.2019 10:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Вторая остановка нового автовокзала уже в аварийном состоянии.
Вот-вот, и металлопрофиль будет на чьих то головах!
Требуется срочное вмешательство соответствующих ремонтных бригад.
Ранее мы сообщали, что
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Вторая остановка нового автовокзала уже в аварийном состоянии. Вот-вот, и металлопрофиль будет на чьих то головах! Требуется срочное вмешательство...
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