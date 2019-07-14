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Крыша одной из остановок на новом автовокзале почти "улетела"

15.07.2019 10:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Вторая остановка нового автовокзала уже в аварийном состоянии.

Крыша одной из остановок на новом автовокзале почти "улетела"

Вот-вот, и металлопрофиль будет на чьих то головах!

Крыша одной из остановок на новом автовокзале почти "улетела"

Требуется срочное вмешательство соответствующих ремонтных бригад.

Крыша одной из остановок на новом автовокзале почти "улетела"

Ранее мы сообщали, что на вокзале перекладывали плитку. В целом - нормальный рабочий процесс, когда недоделки устраняются после ввода объекта в эксплуатацию. Главное, чтобы на этот раз всё делали качественно.

 
 
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  Вторая остановка нового автовокзала уже в аварийном состоянии. Вот-вот, и металлопрофиль будет на чьих то головах! Требуется срочное вмешательство...
 
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