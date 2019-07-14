Источник материала: Виртуальный Брест

Вторая остановка нового автовокзала уже в аварийном состоянии.





Вот-вот, и металлопрофиль будет на чьих то головах!





Требуется срочное вмешательство соответствующих ремонтных бригад.





Ранее мы сообщали, что на вокзале перекладывали плитку . В целом - нормальный рабочий процесс, когда недоделки устраняются после ввода объекта в эксплуатацию. Главное, чтобы на этот раз всё делали качественно.