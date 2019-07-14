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Сотрудники охраны на стоянке заметили у автомобиля канистру со шлангом... И задержали нарушителей
15.07.2019 10:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Ночью патрулировавшие город сотрудники Департамента охраны на не охраняемой стоянке заметили канистру со шлангом, стоявшую возле грузового автомобиля. Рядом стояла и «легковая», в которой находились двое мужчин.
Злоумышленники уже успели из грузовой машины похитить сетки с овощами (огурцы, перец, лук, капуста), а в багажнике стояли несколько канистр, из которых три были заполнены дизельным топливом.
Приехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что хищение совершили два жителя Барановичей: 1999 г.р. и 1989 г.р. (ранее уже был судим за кражу).
Возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 205 УК Республики Беларусь (кража). Правонарушители задержаны и находятся в ИВС Барановичского ГОВД.
Официальный представитель Барановичского ГОВД
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Ночью патрулировавшие город сотрудники Департамента охраны на не охраняемой стоянке заметили канистру со шлангом, стоявшую возле грузового автомобиля. Рядом...
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