Сотрудники охраны на стоянке заметили у автомобиля канистру со шлангом... И задержали нарушителей

Источник материала: Виртуальный Брест

Ночью патрулировавшие город сотрудники Департамента охраны на не охраняемой стоянке заметили канистру со шлангом, стоявшую возле грузового автомобиля. Рядом стояла и «легковая», в которой находились двое мужчин.





Злоумышленники уже успели из грузовой машины похитить сетки с овощами (огурцы, перец, лук, капуста), а в багажнике стояли несколько канистр, из которых три были заполнены дизельным топливом.

Приехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что хищение совершили два жителя Барановичей: 1999 г.р. и 1989 г.р. (ранее уже был судим за кражу).

Возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 205 УК Республики Беларусь (кража). Правонарушители задержаны и находятся в ИВС Барановичского ГОВД.

Официальный представитель Барановичского ГОВД

Анастасия Гурская