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Вчера рано утром в Бресте загорелся автомобиль «Daewoo Espero»
15.07.2019 10:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
С 6-00 14.07.2019 до 6-00 15.07.2019 на территории Брестской области зарегистрирован 1
Бресте загорелся автомобиль «Daewoo Espero»" alt="Вчера рано утром в Бресте загорелся автомобиль «Daewoo Espero»">
фото - иллюстрация
14.07.2019 г., 05-06. В г. Бресте на ул. Советской Конституции произошел
Огнем повреждены панель приборов, лобовое стекло, закопчен салон автомобиля.
Причина пожара устанавливается.
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С 6-00 14.07.2019 до 6-00 15.07.2019 на территории Брестской области зарегистрирован 1 пожар. фото - иллюстрация 14.07.2019 г., 05-06. В г. Бресте на ул. Советской Конституции...
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