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Вчера рано утром в Бресте загорелся автомобиль «Daewoo Espero»

15.07.2019 10:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

С 6-00 14.07.2019 до 6-00 15.07.2019 на территории Брестской области зарегистрирован 1 пожар.

Бресте загорелся автомобиль «Daewoo Espero»" alt="Вчера рано утром в Бресте загорелся автомобиль «Daewoo Espero»">

фото - иллюстрация

14.07.2019 г., 05-06. В г. Бресте на ул. Советской Конституции произошел пожар в легковом автомобиле «Daewoo Espero», 1996 г.в., принадлежащем гр-ну 1993 г.р.

Вчера рано утром в Бресте загорелся автомобиль «Daewoo Espero»

Огнем повреждены панель приборов, лобовое стекло, закопчен салон автомобиля.

Вчера рано утром в Бресте загорелся автомобиль «Daewoo Espero»

Причина пожара устанавливается.

 
Теги: Брест
 
 
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  С 6-00 14.07.2019 до 6-00 15.07.2019 на территории Брестской области зарегистрирован 1 пожар. фото - иллюстрация 14.07.2019 г., 05-06. В г. Бресте на ул. Советской Конституции...
 
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