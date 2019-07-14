50-я Международная физическая олимпиада стала успешной для участников из Минской области

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В ней приняли участие 364 ученика и 250 сопровождающих лиц из 78 государств.

На Международной физической олимпиаде в г. Тель-Авиве сборная команда Республики Беларусь завоевала пять медалей – одна золотая медаль и 4 бронзовые. Обладателем золотой медали стал Евгений Дедков, выпускник ГУО «Гимназия № 1 г. Борисова». В 2018 году на 49-й Международной олимпиаде в г. Лиссабоне Евгений был награжден серебряной медалью, а в этот раз показал более высокий результат.

Поздравляем ребят с победой!

Благодарим Евгения Евгеньевича Волынца, учителя физики ГУО «Гимназия № 1 г. Борисова», учительский коллектив гимназии и весь тренерский состав, который не первый год готовит ребят Минской области.

Главное управление по образованию Минского облисполкома