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Нападающего КХЛ поймали с поддельными правами за рулем BMW
Источник материала: Tut.by
22-летний нападающий хоккейного клуба «Спартак» Михаил Котляровский пойман за рулем своего БМВ с поддельными правами,
Источник сообщает, что 13 июля сотрудники ГИБДД остановили автомобиль бывшего Игрока «Салавата Юлаева» на Семеновском переулке. Когда они попросили хоккеиста предъявить документы, он показал водительское удостоверение не особо похожее на настоящее. Права были отправлены на экспертизу, которая показала, что они поддельные.
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Сейчас он играет за московский «Спартак».
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