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Нападающего КХЛ поймали с поддельными правами за рулем BMW

15.07.2019 10:32 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

22-летний нападающий хоккейного клуба «Спартак» Михаил Котляровский пойман за рулем своего БМВ с поддельными правами, сообщает telegram-канал «Мутко против».


Фото: spartak.ru

Источник сообщает, что 13 июля сотрудники ГИБДД остановили автомобиль бывшего Игрока «Салавата Юлаева» на Семеновском переулке. Когда они попросили хоккеиста предъявить документы, он показал водительское удостоверение не особо похожее на настоящее. Права были отправлены на экспертизу, которая показала, что они поддельные.

Как сообщает championat, большую часть минувшего сезона Котляревский провёл в чемпионате Высшей хоккейной лиги, набрав 12 (6+6) очков в 43 играх в составе «Химика», а затем был командирован в расположение «Спартака», за который сыграл девять матчей.

 
 
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Сейчас он играет за московский «Спартак».
 
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