Ёж – пожиратель вредителей. Какая польза от такого соседа на даче?

Источник материала: Аргументы и факты

Обыкновенный ёж (Erinaceus europaeus) относится к классу млекопитающих, отряду насекомоядных. Его родня: кроты, землеройки и летучие мыши. Как и все представители этого отряда, ёж много двигается, способен за ночь пройти в поисках пищи несколько километров. Потому и аппетит у него отменный, он отличается прожорливостью.

С наступлением сумерек колючий охотник деловито рыщет по всему участку и ест до самого рассвета. В пищу идёт всё подряд: насекомые, их личинки, моллюски, слизни, лягушки, падаль, птичьи яйца и птенцы, мелкие грызуны и немного растительности. В рационе ежа так много садовых вредителей, что польза от него несомненна и легко ощутима.

В фольклоре всего мира ёж – персонаж исключительно положительный. Зверёк отличается незлобивостью, отважностью, не причиняет вреда ни людям, ни хозяйству и при этом чертовски обаятелен. Жители средней полосы России часто встречают обыкновенных ежей в лесу, в парке или на дачном участке.

Ушастый ёж

На Юге России, в Ростовской области, на Кубани, в Ставропольском крае или в Закавказье, обитает ушастый ёжик. Он несколько мельче, гораздо шустрее, быстро бегает на высоких тонких лапках и имеет большие уши, делающие его весьма забавным. В отличие от своих сородичей ушастый ёж не может сворачиваться в тугой колючий шар. Завидев опасность, он бросается наутёк и только в крайних случаях отваживается на нападение, стараясь боднуть противника колючками. При этом, обороняясь от ответного удара, он только нагибает голову. В подобной ситуации наш ёжик свернулся бы так плотно, что даже кончик носа из колючек не выглядывал бы.

Даурский, лысый и африканский

На Дальнем Востоке встречается другой ёж – даурский. Он очень похож на обыкновенного, но настолько немногочислен, что занесён в Красную книгу. Всего же в семействе ежовых почти два десятка видов, не очень-то отличающихся внешне друг от друга. Есть даже лысый ёж, но, конечно, так его назвали вовсе не из-за отсутствия меха и колючек, а из-за небольшой лысины на голове. Кстати, домашний любимец, которого называют африканским ежом, на самом деле вовсе не дикий вид, обитающий в Африке, а продукт современной науки: гибрид нескольких южных видов, от которых новые особи получили декоративную карликовую форму и белые колючки. Таким образом, африканский ёж – это самое настоящее искусственно выведенное домашнее животное.



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Деликатес из ежатины

Острые зубы и жёсткие колючки не гарантируют ежу абсолютную неприкосновенность. Волки, лисы и собаки ловят их в дикой природе. У каждого охотника свой метод. Самый страшный «киллер», специализирующийся на ежах, – филин. Птица обладает чутким слухом и моментально пеленгует добычу по едва слышному шороху. Когтистая лапа пернатого надёжно защищена роговой чешуёй, и ей не страшны колючки.

Люди активно истребляют ежей во все времена. В старину с них сдирали шкурку, высушивали, натягивали на деревянные плашки – и получались отличные щётки для расчёсывания лошадиных грив и овечьей шерсти. Кожевенных дел мастера выделывали с помощью ежовых шкурок кожу.

Многие народы по достоинст­ву оценили вкус этих зверьков. Обычно, чтобы отделить от колючек мясо, их запекали, обмазав глиной. До сих пор ежиное рагу – лакомство в Англии, а цыгане предпочитают ежатину, жаренную на костре.

Не тащите его в дом!

За три-четыре тёплых месяца взрослый ёж должен набрать 500 граммов жира, чтобы совсем не исхудать во время зимней спячки. А сам он в среднем весит всего-то 700–800 граммов! Вот почему, едва выйдя из спячки, ёж начинает активный поиск пищи, ему необходимо срочно поправиться, чтобы осенью снова войти в спячку и благополучно проснуться весной. Притупляется у него аппетит только во время спаривания.

Поэтому ни в коем случае не отвлекайте своего колючего соседа от этого важнейшего дела – быстрого набора массы тела, когда ему дорог буквально каждый день! Многие дачники, завидев ёжика, тащат его домой, но лучше этого не делать.

Минусы домашнего содержания:

днём он крепко спит, а каждую ночь устраивает концерт с вознёй, топотом и фырканьем;

жильё пропитывается невыносимо неприятным запахом;

ваш гость – резервуар бешен­ства и потенциальный переносчик большого количества других антропозоонозных (то есть опасных не только для животных, но и для людей) заболеваний.

Установите вид гостя

Постарайтесь с ежом по­дружиться – это гораздо приятнее и веселее. Заметьте места на участке, где он чаще всего появляется, и с вечера оставляйте ему угощение: мясную обрезь, кусочки рыбы или курицы. С огромным удовольствием ежи поедают сухой или консервированный корм для собак и кошек. Если к утру миска с угощением окажется пустой, это вовсе не значит, что именно колючий сосед принял ваше угощение. Ночью по участку могут сновать и другие непрошеные гости, например коты. Для того чтобы установить истину, можно прибегнуть к старому методу пограничников – созданию «контрольной полосы». Рассыпьте по земле песок и разровняйте его рукой или веерными граблями. В центр поставьте миску с угощением. Утром по следам, оставленным вокруг миски, вы быстро поймёте, кто же это был.

Развенчиваем небылицы

Про этих млекопитающих рассказывают самые невероятные истории.

Едят гадюк

В живой природе такого «обеда» никто никогда не наблюдал. В неволе, когда голодному ежу подкидывают ядовитую змею, он действительно отважно кидается в бой и, как правило, выходит из него победителем. Что же до кинокадров и видеороликов, запечатлевших подобные поединки, то в большинстве своём это постановочные съёмки.

Кстати На шкуре у взрослого ежа от 6 до 10 тысяч колючек.

Его колючки – «сумка» для яблок и грибов

С одной стороны, колючки надёжно защищают от некоторых хищников и служат прекрасным барьером от холода или жары: каждая колючка полая внутри. С другой – попробуйте добраться сквозь этот колючий частокол до присосавшихся клещей и снующих в подшёрст­ке блох! Своими когтистыми лапками ёжик может осуществлять некоторые гигиенические процедуры, но основательно почиститься не может. Вот откуда эта ежиная страсть вываляться всласть во всём, что распространяет резкие запахи, отпугивающие паразитов, будь то окурки, креозот или гниющие яблоки. Возможно, какое-то яблочко и остаётся крепко сидеть на колючках, что и служит поводом для многочисленных баек.

Любит пить молоко

Если предложить зверьку блюдечко молока, он с удовольствием примет такое угощение. В околонаучной литературе можно даже найти рассказы про ежей, которые специально пробирались в коровники во время дойки, чтобы жадно слизывать капельки молока, не попавшие в ведро. Возможно, такие случаи и имели место. Однако то, что молочные продукты категорически противо­показаны ежам, – неоспоримый научный факт! Желудочно-кишечный тракт ежей неспособен расщеплять молочный сахар – лактозу. Поэтому молоко, творог, сливки или сметана вызовут у них сильнейшее расстрой­ство пищеварения.