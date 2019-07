Вас приглашают на трибьют-шоу легендарных Pink Floyd

Источник материала: Tut.by

Всемирно известный трибьют The Pink Floyd Show UK приедет в Минск 23 ноября c программой Brick in the Wall. Концерт пройдет в столичном клубе Prime Hall.



Трибьют-исполнители — это группы, которые перепевают треки оригинального коллектива. То есть концерт 23 ноября будет полностью состоять из кавер-версий на хиты группы Pink Floyd.

Brick in the Wall — тур, посвященный 40-летию альбома The Wall. Знаменитые композиции из альбома и другие великие хиты группы Pink Floyd прозвучат на сцене Prime Hall. В программе будут также исполнены песни, автором которых являлся Syd Barrett.

Альбом The Wall был записан в 1979 году и продан по всему миру в количестве 23 млн копий, став мультиплатиновым и заняв 87-ое место в списке «500 величайших альбомов всех времен» по версии журнала Rolling Stones.

Концерт в Минске не обойдется без сюрпризов: в новом туре примет участие певица из оригинального состава группы Pink Floyd — Дурга МакБрум, которая участвовала в записи 4-х альбомов: Delicate Sound Of Thunder, The Division Bell, Pulse и The Endless River. В 1994 году Дурга Макбрум приняла участие во всемирно известном фильме-концерте P.U.L.S.E. в лондонском зале «Эрлс Корт».

Профессиональная интеграция видеоинсталляций, звукового и светового перформанса The Pink Floyd Show UK не оставит равнодушным поклонников творчества группы Pink Floyd.

