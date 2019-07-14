За прошедшие выходные ГАИ задержала 173 пьяных водителя

За прошедшие выходные Госавтоинспекция задержала в Беларуси 173 пьяных водителя. При этом пьяными за рулем попались и двое сотрудников правоохранительных органов. Им грозит увольнение.

Как сообщают в МВД, смертельных ДТП на выходных зафиксировано не было. Однако количество задержанных пьяных водителей впечатляет. Всего таковых остановили 173 человека, все они были задержаны, дальнейшее движение транспорта было пресечено. Примечательно, что за нетрезвое вождение задержали и двух сотрудников органов, сообщила в телеграм-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова. Она отметила, что сотрудники были вне службы.

По словам пресс-секретаря, оба сотрудника милиции будут уволены и понесут наказание в соответствии с законом, «невзирая на ранги, звания и заслуги».