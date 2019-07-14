Источник материала: Новости Волковыска

Семинар проходил в Минской духовной семинарии с 7 по 13 июля 2019 года. Участниками стали православные молодые люди, неравнодушные к проблемам ближних и жизни Православной Церкви, интересующиеся богословием и желающие получить знания по организации миссионерского и социального служения.

Семинар «Миссия и милосердие» проходит с 2010 года. За это время приглашались преподаватели по самым разным темам — от «Игротехники» и «Основ вожатского дела» до «Особенностей работы с детьми-сиротами» и «Методами современного миссионерства». Организаторы семинара старались все темы сделать максимально практико-ориентированными, чтобы знания, получаемые участниками семинара, были сразу же пригодны к применению. В качестве преподавателей на семинар всегда приглашались специалисты академического уровня и/или признанные практики.

Одним из преподавателей на семинаре был клирик Свято-Петропавловского собора г. Волковыска иерей Александр Богдан, который прочел лекции на тему «Миссионерство на приходе». Отец Александр поделился своими идеями по поводу того, что конкретно в плане миссионерства может делать любой мирянин один или вместе с единомышленниками у себя на приходе. Материалом для лекций послужил личный опыт пастырского служения отца Александра.

Дарья Волосевич