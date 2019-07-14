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Обзор финансовых событий июля 2019
Источник материала: Myfin
Новости банковского рынка Беларуси
Ольга Атапович назначена заместителем председателя правления банка ВТБ (Беларусь)
9 июля 2019 года на должность заместителя председателя правления
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Что произошло на финансовом рынке во первой половине июля, читайте в подборке, подготовленной пресс-службой Assist Belarus.
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