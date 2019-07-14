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Обзор финансовых событий июля 2019

15.07.2019 09:55 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Обзор финансовых событий июля 2019
Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Новости банковского рынка Беларуси

Ольга Атапович назначена заместителем председателя правления банка ВТБ (Беларусь)

9 июля 2019 года на должность заместителя председателя правления ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) назначена Ольга Атапович. Ольга будет отвечать за развитие розничного бизнеса, в том числе за работу с проблемными активами физических лиц. Она также будет курировать клиентскую поддержку и развитие отношений с клиентами банка, следить за контролем качества обслуживания.

 
 
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Что произошло на финансовом рынке во первой половине июля, читайте в подборке, подготовленной пресс-службой Assist Belarus.
 
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