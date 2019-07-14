Правда, что лучше есть три раза в день и не перекусывать на ходу? Спросили у диетолога

Источник материала: Tut.by

Надо ли идти на поводу у голода и перекусывать в течение дня? Поинтересовались у врача диетолога-эндокринолога Ольги Авчинниковой .



Фото: pixabay.com

— На самом деле частота приемов пищи не является ключевым фактором, определяющим стройность, — говорит Ольга Авчинникова. — Ешьте столько раз, сколько вам удобно, и не впадайте в крайности. Один раз в день — точно мало, шесть — скорее всего, много. Если между основными приемами пищи интервал у вас превышает пять часов, то логичным будет сделать между ними перекус.

А какой перекус выбрать?

— В качестве полезного перекуса можно взять горький шоколад, хлебец с легким сыром, 20−30 граммов орехов или сухофруктов, 150 граммов ягод или фруктов, творог или греческий йогурт (можно с ягодами или сухофруктами), полезный бутерброд из ломтика цельнозернового хлеба, грудки курицы или индейки, листовой зелени, помидора и огурца.

А от каких перекусов точно отказаться?

— Как ни странно, вредными перекусами часто бывают батончики с приставкой «фитнес». Что бы ни было написано на лицевой стороне упаковки, внимательно читайте состав. Если на первом месте идет сахар или глюкозно-фруктовый сироп, а следом — гидрогенизированные растительные жиры, то такой батончик точно не лучший вариант.

Также не путайте глазированный сырок и творог. В сырке содержится много сахара и жира, а вот в твороге — много белка.