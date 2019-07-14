ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Правда, что лучше есть три раза в день и не перекусывать на ходу? Спросили у диетолога

15.07.2019 10:55 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Надо ли идти на поводу у голода и перекусывать в течение дня? Поинтересовались у врача диетолога-эндокринолога Ольги Авчинниковой.


Фото: pixabay.com

— На самом деле частота приемов пищи не является ключевым фактором, определяющим стройность, — говорит Ольга Авчинникова. — Ешьте столько раз, сколько вам удобно, и не впадайте в крайности. Один раз в день — точно мало, шесть — скорее всего, много. Если между основными приемами пищи интервал у вас превышает пять часов, то логичным будет сделать между ними перекус.

А какой перекус выбрать?

— В качестве полезного перекуса можно взять горький шоколад, хлебец с легким сыром, 20−30 граммов орехов или сухофруктов, 150 граммов ягод или фруктов, творог или греческий йогурт (можно с ягодами или сухофруктами), полезный бутерброд из ломтика цельнозернового хлеба, грудки курицы или индейки, листовой зелени, помидора и огурца.

А от каких перекусов точно отказаться?

— Как ни странно, вредными перекусами часто бывают батончики с приставкой «фитнес». Что бы ни было написано на лицевой стороне упаковки, внимательно читайте состав. Если на первом месте идет сахар или глюкозно-фруктовый сироп, а следом — гидрогенизированные растительные жиры, то такой батончик точно не лучший вариант.

Также не путайте глазированный сырок и творог. В сырке содержится много сахара и жира, а вот в твороге — много белка.

Читайте также

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
А также рассказываем, какой перекус полезен, а от какого точно лучше отказаться.
 
Новости дня
Новости разные
 
Вчера рано утром в Бресте загорелся автомобиль «Daewoo Espero»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.07.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.07.2019
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика