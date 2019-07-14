Беларусь рассчитывает сохранить текущий уровень поддержки АПК при вступлении в ВТО

Источник материала: Интерфакс

Беларусь планирует сохранить текущий объем поддержки сельского хозяйства при вступлении во Всемирную торговую организацию (ВТО), сообщил первый заместитель премьер-министра республики Александр Турчин.

"Я думаю, мы позиции текущей поддержки сельского хозяйства, которые у нас есть сегодня в стране, может быть, даже с определенным каким-то увеличением – отстоим. У нас есть определенный лаг, где мы можем подвинуться, но есть те красные линии, ниже которых мы опускаться не будем. Я думаю, договоримся об этом с партнерами", - сказал Турчин в интервью телеканалу ОНТ , которое вышло в эфир в воскресенье.

Первый вице-премьер подчеркнул, что при переговорах Минск настроен "серьезно", и хотел бы "такого же серьезного отношения к себе".

"Поэтому, если есть какие-то вопросы, мы готовы садиться за стол переговоров, мы готовы к компромиссам, но эти компромиссы не должны быть в ущерб нашей стране. То есть не надо нам ставить непреодолимых условий. Мы готовы все обсуждать, и значит, должны это сделать", - заметил он.

Среди стран, с которыми идут самые сложные переговоры по вступлению Беларуси в ВТО, первый замглавы правительства назвал США и Евросоюз. "Но на самом деле мы им, наверное, даже благодарны, потому что они скрупулезно подходят по каждому пункту доклада рабочей группы, и для наших госорганов это тоже плюс, потому что на те вещи, на которые мы смотрели со своей стороны, нам демонстрируют взгляд с другой. Чтобы мы посмотрели на те, или иные процессы немного по-другому и подкорректировали их", - заметил Турчин.

При этом, продолжил он, "прогресс очевиден, это отмечают все партнеры и руководство ВТО".

"Я не хочу сказать, что мы уже завтра вступим, потому что еще есть много вопросов, которые требуют обсуждения, включая обсуждения на самом высоком уровне. Но мы для себя поставили некий дедлайн – это 12-я министерская конференция, которая пройдёт в Нурсултане в следующем году", - сказал первый вице-премьер.

"Сегодня мы договорились с нашими коллегами, которые поддержали проведение еще оной рабочей группы – это либо ноябрь, либо декабрь. И мы планируем до конца 2019 года, максимум – первый квартал 2020 года – согласовать все позиции и выходить уже на финальную часть документа", - добавил Турчин.