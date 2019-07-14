Источник материала: Интерфакс

Глава МИД Беларуси Владимир Макей констатирует проблемы с выполнением целевых параметров прогноза внешнеэкономической деятельности в условиях жесткой конкуренции на мировых рынках.

"Есть проблемы, вынужден это признать, с решением тех напряженных задач и параметров, которые поставлены в этом году, и выполнение которых - непосредственная сфера ответственности в том числе МИД и загранучреждений", - заявил Макей на традиционном ежегодном семинаре руководителей дипломатических представительств и консульских учреждений Беларуси.

Главу МИД цитирует агентство БелТА .

"Ситуация на внешнеторговом фронте не стала проще с нашей прошлогодней встречи. Она и не будет проще. Идет жесткая и бескомпромиссная борьба во всех регионах за рынки сбыта и сферы экономического влияния", - подчеркнул министр.

Макей также констатировал наличие в мире фактов торговых войн, протекционизма, продвижения собственных интересов в ущерб многосторонним обязательствам. "Все эти явления непосредственно затрагивают Беларусь с ее открытой экономикой. В этих условиях требования к работе посольств, важность их вклада в реагирование на внешние вызовы будет только возрастать. Востребованы нестандартные подходы, свежий незашоренный взгляд на рынки стран вашей аккредитации", - сказал министр, обращаясь к дипломатам.

Как сообщалось, по данным ГТК, дефицит внешней торговли товарами Беларуси в январе-мае 2019 года вырос на 25% и составил $2,5 млрд. Экспорт товаров из Беларуси в январе-мае 2019 года сократился на 4,1% и составил $12,9 млрд, импорт снизился на 0,3% до $15,4 млрд. В результате объем внешней торговли товарами в январе-мае 2019 года составил $28,3 млрд, что на 2,1% меньше, чем в январе-мае 2018 года.

По данным таможенной статистики, товарооборот с Россией уменьшился на 4,2% и составил $13,8 млрд. Экспорт Беларуси в Россию уменьшился на 1,4% до $5,2 млрд, импорт сократился на 5,9% и составил $8,6 млрд. Дефицит внешней торговли товарами с Россией составил $3,4 млрд.

Товарооборот Беларуси со странами ЕС уменьшился на 10,9% и составил $6,5 млрд. В отчетном периоде экспорт уменьшился на 18,1% до $3,6 млрд, импорт сохранился на уровне января-мая прошлого периода и составил $2,9 млрд. Положительное для Беларуси сальдо в торговле со странами ЕС в январе-мае 2019 года составило $732 млн.

Ранее также сообщалось, что премьер-министр Беларуси Сергей Румас в мае констатировал, что по итогам первого квартала не удалось добиться требуемой диверсификации экспорта - по трети от общего объема на рынки России, Евросоюза и стран дальней дуги. "У нас доля поставок в Евразийский союз по-прежнему доминирует. Решая в целом задачу по увеличению экспорта, мы будем рассматривать в том числе его товарную и страновую диверсификацию", - добавил премьер.

20 мая Лукашенко подписал распоряжение, в соответствии с которым на Румаса возложена персональная ответственность за обеспечение экономического роста страны преимущественно за счет внешнего спроса. При этом критерием эффективности экспорта будет являться обеспечение товарной и географической диверсификации поставок, а также наращивание экспорта товаров и услуг темпами, опережающими рост импорта.

По прогнозу правительства Беларуси, который закреплен постановлением, по итогам 2019 года сальдо внешней торговли перейдет в отрицательную плоскость и дефицит внешней торговли составит 0,8% ВВП.