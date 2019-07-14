ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь испытывает проблемы "на внешнеторговом фронте" – глава МИД

15.07.2019 09:59 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Глава МИД Беларуси Владимир Макей констатирует проблемы с выполнением целевых параметров прогноза внешнеэкономической деятельности в условиях жесткой конкуренции на мировых рынках.

"Есть проблемы, вынужден это признать, с решением тех напряженных задач и параметров, которые поставлены в этом году, и выполнение которых - непосредственная сфера ответственности в том числе МИД и загранучреждений", - заявил Макей на традиционном ежегодном семинаре руководителей дипломатических представительств и консульских учреждений Беларуси.

Главу МИД цитирует агентство БелТА.

"Ситуация на внешнеторговом фронте не стала проще с нашей прошлогодней встречи. Она и не будет проще. Идет жесткая и бескомпромиссная борьба во всех регионах за рынки сбыта и сферы экономического влияния", - подчеркнул министр.

Макей также констатировал наличие в мире фактов торговых войн, протекционизма, продвижения собственных интересов в ущерб многосторонним обязательствам. "Все эти явления непосредственно затрагивают Беларусь с ее открытой экономикой. В этих условиях требования к работе посольств, важность их вклада в реагирование на внешние вызовы будет только возрастать. Востребованы нестандартные подходы, свежий незашоренный взгляд на рынки стран вашей аккредитации", - сказал министр, обращаясь к дипломатам.

Как сообщалось, по данным ГТК, дефицит внешней торговли товарами Беларуси в январе-мае 2019 года вырос на 25% и составил $2,5 млрд. Экспорт товаров из Беларуси в январе-мае 2019 года сократился на 4,1% и составил $12,9 млрд, импорт снизился на 0,3% до $15,4 млрд. В результате объем внешней торговли товарами в январе-мае 2019 года составил $28,3 млрд, что на 2,1% меньше, чем в январе-мае 2018 года.

По данным таможенной статистики, товарооборот с Россией уменьшился на 4,2% и составил $13,8 млрд. Экспорт Беларуси в Россию уменьшился на 1,4% до $5,2 млрд, импорт сократился на 5,9% и составил $8,6 млрд. Дефицит внешней торговли товарами с Россией составил $3,4 млрд.

Товарооборот Беларуси со странами ЕС уменьшился на 10,9% и составил $6,5 млрд. В отчетном периоде экспорт уменьшился на 18,1% до $3,6 млрд, импорт сохранился на уровне января-мая прошлого периода и составил $2,9 млрд. Положительное для Беларуси сальдо в торговле со странами ЕС в январе-мае 2019 года составило $732 млн.

Ранее также сообщалось, что премьер-министр Беларуси Сергей Румас в мае констатировал, что по итогам первого квартала не удалось добиться требуемой диверсификации экспорта - по трети от общего объема на рынки России, Евросоюза и стран дальней дуги. "У нас доля поставок в Евразийский союз по-прежнему доминирует. Решая в целом задачу по увеличению экспорта, мы будем рассматривать в том числе его товарную и страновую диверсификацию", - добавил премьер.

20 мая Лукашенко подписал распоряжение, в соответствии с которым на Румаса возложена персональная ответственность за обеспечение экономического роста страны преимущественно за счет внешнего спроса. При этом критерием эффективности экспорта будет являться обеспечение товарной и географической диверсификации поставок, а также наращивание экспорта товаров и услуг темпами, опережающими рост импорта.

По прогнозу правительства Беларуси, который закреплен постановлением, по итогам 2019 года сальдо внешней торговли перейдет в отрицательную плоскость и дефицит внешней торговли составит 0,8% ВВП.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава МИД Беларуси Владимир Макей констатирует проблемы с выполнением целевых параметров прогноза внешнеэкономической деятельности в условиях жесткой...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Непале из-за наводнений и оползней погибли более 50 человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.07.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.07.2019
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика