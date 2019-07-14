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Замедление инфляции в июне связано со стабилизацией цен на мясо и сезонным удешевлением овощей – НББ

15.07.2019 09:41 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Национальный банк Беларуси объясняет замедление годовой инфляции в июне до 5,7% с 6,2% в мае стабилизацией цен на мясную продукцию и сезонным снижением цен на овощи.

"Менее интенсивная динамика показателя (инфляции – ИФ) во многом связана со снижением влияния конъюнктурного шока на рынке мясной продукции. Ускоренный рост цен на мясо и мясопродукты начался в июне 2018 года и сохранялся до конца года, в результате чего базовая инфляция превысила трендовую", - сказано в ежемесячном инфляционном обзоре Нацбанка.

Годовая базовая инфляция уменьшилась с 5,2% в мае до 4,8% в июне 2019 года.

По данным НББ, по итогам первого полугодия 2019 года цены на мясо и мясопродукты в июне уменьшились на 0,7% по сравнению с декабрем 2018 года.

В НББ считают, что при условии отсутствия новых ценовых шоков на рынке мяса базовая инфляция (без учета регулируемых цен – ИФ) продолжит снижаться во втором полугодии.

Также в НББ отмечают снижение цен на овощи. "После ускорения в мае до 9,5% годовые темпы роста цен на плодоовощную продукцию в июне 2019 года снизились до 4%, чему во многом способствовало замедление годовых темпов роста цен на капусту белокочанную после продолжительного периода ускоренного роста (с ноября 2018 года), а также на большинство других видов овощей", - сказано в обзоре.

При этом в июне зафиксирован значительный рост цен на "молодой" картофель, одновременно годовые темпы роста цен на фрукты вышли в положительную область и также сдерживали общее снижение сезонных цен.

Годовой прирост регулируемых цен и тарифов в июне 2019 года составил
8,1% (8,2% месяцем ранее). В НББ отмечают, что в целом динамика цен и тарифов на регулируемые позиции в годовом выражении сохраняется практически на одном уровне на протяжении последних четырех месяцев.

Как сообщалось, по данным Белстата, потребительские цены в Беларуси в июне 2019 года снизились на 0,1%, с начала года (по сравнению с декабрем 2018 года) инфляция составила 2,9%.

Годовая инфляция (по сравнению с июнем 2018 года) составила 5,7% (в мае - 6,2%).

Цены на продовольственные товары за январь-июнь выросли на 2,8% (в июне снижение на 0,4%), непродовольственные - на 2,3% (в июне не изменились). Стоимость платных услуг увеличилась на 4,1% (в июне рост на 0,4%).

По целевому прогнозу властей, в 2019 году инфляция в Беларуси планируется на уровне не выше 5%.

В 2018 году инфляция в Беларуси составила 5,6%.

 
 
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Национальный банк Беларуси объясняет замедление годовой инфляции в июне до 5,7% с 6,2% в мае стабилизацией цен на мясную продукцию и сезонным снижением цен на овощи.
 
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