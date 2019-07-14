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15 июля ожидается мощная магнитная буря. Пейте больше воды и не переедайте

15.07.2019 09:40 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Мало того, что 15 июля - понедельник, что само по себе уже не очень радужно, так к тому же, согласно календарю магнитных бурь, сегодня грядет самый мощный метеоудар этого месяца.

Ухудшение самочувствия могут ощутить даже люди, которые обычно не реагируют на перемены в геомагнитном поле Земли. Возможно также обострение хронических заболеваний и беспокойства без повода. Кроме того сегодня и завтра будьте готовы к нарушениям сна, трудностям с концентрацией и раздражительности.

В день активного солнца максимально следите за своим питанием, откажитесь от соленого, острого, жирного, сладкого, не переедайте. Выходя из дома, прихватите с собой бутылку воды. Старайтесь избегать физических и эмоциональных нагрузок.

Последнее в июле магнитное колебание ожидается только 29- числа.

Геомагнитные бури возникают из-за поступлений в окрестности Земли возмущенных высокоскоростных потоков солнечного ветра и связанной с ними ударной волны.

Геомагнитные бури происходят в основном в средних и низких широтах Земли.

 
 
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Мало того, что 15 июля - понедельник, что само по себе уже не очень радужно, так к тому же, согласно календарю магнитных бурь, сегодня грядет самый мощный метеоудар...
 
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