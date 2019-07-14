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В Островецком районе в ДТП погиб водитель Opel

15.07.2019 10:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В ночь на 14 июля в Островецком районе погиб водитель съехавшей в кювет иномарки.

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 20-летний житель посёлка Гудогай на Opel Vectra двигался по автодороге Лоша – Рымуни. На втором километре дороги машина съехала в правый кювет и перевернулась.

В Островецком районе в ДТП погиб водитель Opel
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

Водитель погиб. Предполагается, что он не был пристёгнут ремнём безопасности. 19-летний пассажир того же автомобиля был пристёгнут и остался жив.

Детали случившегося выясняются.

В Островецком районе в ДТП погиб водитель Opel
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

В июле в Берёзовском районе произошло резонансное ДТП, в котором погибли пять человек.

Mercedes GL упал в мелиоративный канал – подробности здесь.

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Новости Беларуси. В ночь на 14 июля в Островецком районе погиб водитель съехавшей в кювет иномарки. Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 20-летний житель...
 
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