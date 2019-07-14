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В Островецком районе в ДТП погиб водитель Opel
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В ночь на 14 июля в Островецком районе погиб водитель съехавшей в кювет иномарки.
Как
Водитель погиб. Предполагается, что он не был пристёгнут ремнём безопасности. 19-летний пассажир того же автомобиля был пристёгнут и остался жив.
Детали случившегося выясняются.
В июле в Берёзовском районе произошло резонансное ДТП, в котором погибли пять человек.
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Новости Беларуси. В ночь на 14 июля в Островецком районе погиб водитель съехавшей в кювет иномарки. Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 20-летний житель...
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