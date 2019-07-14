В Островецком районе в ДТП погиб водитель Opel

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В ночь на 14 июля в Островецком районе погиб водитель съехавшей в кювет иномарки.

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 20-летний житель посёлка Гудогай на Opel Vectra двигался по автодороге Лоша – Рымуни. На втором километре дороги машина съехала в правый кювет и перевернулась.



Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

Водитель погиб. Предполагается, что он не был пристёгнут ремнём безопасности. 19-летний пассажир того же автомобиля был пристёгнут и остался жив.

Детали случившегося выясняются.



Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

В июле в Берёзовском районе произошло резонансное ДТП, в котором погибли пять человек.