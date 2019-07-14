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«Надо в школе поднять статус военрука». В Беларуси усовершенствуют допризывную подготовку
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Допризывная подготовка в школах Беларуси будет усовершенствована. Этим вопросом займутся сразу два министерства – обороны и образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Планируется, что такой предмет школьникам будет преподавать человек, который сам служил в армии. Кроме этого, в центрах допризывной подготовки обновится оборудование, а для 8 и 9 классов уже разработан факультатив.
А вот познакомиться с армейским бытом летом школьникам помогают спортивно-патриотические лагеря. В одном из них накануне побывали Андрей Равков и Игорь Карпенко. Оба министра пообщались с юношами, которые на девять дней окунулись в армейские будни.
Андрей Равков, министр обороны Беларуси:
Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:
Подправили нормативку, связанную с деятельностью военно-патриотических классов. И в этом году в свои инструктивные письма к началу учебного года мы закладываем все разъяснения для того, как школы могут это организовать и сделать.
Спортивно-патриотических лагерей в Беларуси порядка 150. За последние 10 лет в них оздоровились и познакомились с армией более 100 тысяч школьников.
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Новости Беларуси. Допризывная подготовка в школах Беларуси будет усовершенствована. Этим вопросом займутся сразу два министерства – обороны и образования,...
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