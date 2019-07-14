|
На 15 июля Брестская область лидирует в уборке зерновых, в Витебской жатва ещё не началась
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Массовая уборка зерновых уже началась. Но ход кампании сдерживает погода. В таких условиях аграриям приходится буквально биться за каждое зерно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В некоторых хозяйствах экипажи еще не вышли в поле. К 15 июля в стране намолочено без малого 270 тысяч тонн зерна. Лидирует Брестская область. В регионе раньше других приступили к уборке. На старте работы в Могилевской области, а вот в Витебской жатва еще не началась.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Массовая уборка зерновых уже началась. Но ход кампании сдерживает погода. В таких условиях аграриям приходится буквально биться за каждое зерно,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)