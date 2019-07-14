ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Приятные цены и широкий ассортимент. В Беларуси стартуют школьные базары

15.07.2019 10:16 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. От канцелярских мелочей до парадного гардероба. Первые школьные базары начинают работу в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Приятные цены и широкий ассортимент. В Беларуси стартуют школьные базары

Сотни торговых площадок развернутся по всей стране и будут работать до первых чисел сентября. Традиционно на ярмарках представлен большой ассортимент необходимых к школе товаров – одежда, обувь, аксессуары, учебная литература.

Приятные цены и широкий ассортимент. В Беларуси стартуют школьные базары

Посетив всего одну точку, можно приобрести полный комплект. Приятно порадуют покупателей и цены. Производители уже подготовили специальные предложения.

Приятные цены и широкий ассортимент. В Беларуси стартуют школьные базары

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. От канцелярских мелочей до парадного гардероба. Первые школьные базары начинают работу в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Вышла из строя крупная европейская навигационная система
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.07.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.07.2019
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика