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В Речице нетрезвый мужчина на Audi врезался в автомобиль ГАИ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В ночь на 13 июля в Речице в автомобиль ГАИ врезалась Audi A4 с нетрезвым водителем за рулём.
Как
В это время в обозначенный аварийной сигнализацией и с включенным маячком автомобиль ГАИ врезалась иномарка, которой управлял 33-летний нетрезвый мужчина.
Машины получили значительные механические повреждения, но никто не пострадал. В отношении водителя составлено 3 административных материала.
Летом 2019 года на МКАД легковушка врезалась в маршрутку.
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Новости Беларуси. В ночь на 13 июля в Речице в автомобиль ГАИ врезалась Audi A4 с нетрезвым водителем за рулём. Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, на улице...
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