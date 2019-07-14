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В Речице нетрезвый мужчина на Audi врезался в автомобиль ГАИ

15.07.2019 10:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В ночь на 13 июля в Речице в автомобиль ГАИ врезалась Audi A4 с нетрезвым водителем за рулём.

Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, на улице Трифонова примерно в 00:05 инспекторы проводили разбирательство по факту нарушения пешеходом ПДД в тёмное время суток.

В это время в обозначенный аварийной сигнализацией и с включенным маячком автомобиль ГАИ врезалась иномарка, которой управлял 33-летний нетрезвый мужчина.

В Речице нетрезвый мужчина на Audi врезался в автомобиль ГАИ
Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома

Машины получили значительные механические повреждения, но никто не пострадал. В отношении водителя составлено 3 административных материала.

Летом 2019 года на МКАД легковушка врезалась в маршрутку.

Водитель микроавтобуса вышел, чтобы поставить аварийный знак (подробнее здесь).

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Новости Беларуси. В ночь на 13 июля в Речице в автомобиль ГАИ врезалась Audi A4 с нетрезвым водителем за рулём. Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, на улице...
 
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