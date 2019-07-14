ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

КГК Беларуси выявил серьёзные нарушения в подготовке сельхозпредприятий к уборочной

15.07.2019 10:05 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Комитет государственного контроля обнародовал результаты проверки готовности белорусских хозяйств к уборочной кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Выявлен ряд серьезных нарушений.

Так, в 33 сельхозорганизациях установлены факты низкой готовности зерноуборочной техники, а в некоторых и вовсе искажена отчетность – исправными комбайны были только на бумаге. Кроме того, не везде должным образом решался кадровый вопрос. К уборочной не успели укомплектовать экипажи.

КГК Беларуси выявил серьёзные нарушения в подготовке сельхозпредприятий к уборочной

Вопросы у контролеров вызвало и состояние зерносушильных комплексов, а также складских помещений. На момент проверки подобные нарушения обнаружены более чем в 40 хозяйствах. Добавим, мониторинг проведен в конце июня.

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Комитет государственного контроля обнародовал результаты проверки готовности белорусских хозяйств к уборочной кампании, сообщили в программе...
 
Новости дня
Новости разные
 
У Мінску прыбіральшчыца скрала арэндны самакат, каб бясплатна катацца
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.07.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.07.2019
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика