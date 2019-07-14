В Непале из-за наводнений и оползней погибли более 50 человек

Источник материала: СТВ

Новости Непала. В Непале растет число жертв наводнений и оползней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В списках погибших уже свыше полусотни фамилий. Несколько десятков местных жителей числятся пропавшими без вести.

Стихия затронула более 20 районов страны. Сотрудники экстренных служб эвакуировали 800 тысяч человек. Власти призывают граждан, проживающих вблизи рек, перебираться в безопасные места. Синоптики прогнозируют улучшение погодных условий.



