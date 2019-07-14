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Врачи спасли 10-летнюю девочку, у которой шесть дней не билось сердце

15.07.2019 09:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Китая. Шанхайские врачи спасли 10-летнюю девочку, у которой шесть дней не билось сердце, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пациентка поступила в больницу с жалобами на затрудненное дыхание, боли в области груди и высокую температуру.

Врачи спасли 10-летнюю девочку, у которой шесть дней не билось сердце

Медики диагностировали у нее острый кардит – воспаление сердца. Девочку поместили в отделение интенсивной терапии, где почти неделю жизнь в ней поддерживал аппарат. Запустить сердце не удавалось. К счастью, был найден донорский орган. Хирурги провели успешную операцию, и малышка уже пошла на поправку.

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Новости Китая. Шанхайские врачи спасли 10-летнюю девочку, у которой шесть дней не билось сердце, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пациентка поступила в...
 
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