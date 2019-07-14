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«Белавиа» запускает прямое авиасообщение между Минском и Мюнхеном с 15 июля
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Прямое авиасообщение свяжет Минск и Мюнхен. С 15 июля «Белавиа» запускает рейс в столицу Баварии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первый самолет отправится сегодня в 12.30 из Национального аэропорта «Минск».
Ожидается, что новый авиарейс будет востребован прежде всего среди представителей бизнеса. Кроме того, упростит обмен визитами между официальными и культурными делегациями.
Полеты будут регулярными – четыре раза в неделю. Путь в одну сторону займет около 2 часов. Добавим, самолеты «Белавиа» уже летают в три немецких города: Берлин, Франкфурт-на-Майне и Ганновер.
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Новости Беларуси. Прямое авиасообщение свяжет Минск и Мюнхен. С 15 июля «Белавиа» запускает рейс в столицу Баварии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
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