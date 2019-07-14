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Бузова, Алексеев, Ротару: кто споёт на закрытии «Славянского базара – 2019»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Витебск 15 июля прощается со «Славянским базаром», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 28-й фестиваль уходит в историю, оставляя в летописи международного форума множество открытий.
В программе 2019 года было немало нового: китайский цирк и балет на льду. Самый романтический флешмоб – тысяча поцелуев на Пушкинском мосту.
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А еще 5 тысяч иностранных гостей, которые воспользовались уникальной возможностью приехать на фестиваль без визы.
Адильхан Макин, участник международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2019» (Казахстан):
15 июля вечером состоится торжественное закрытие фестиваля. На сцену Летнего амфитеатра выйдут Сосо Павлиашвили, Александр Маршал, Ольга Бузова, Вячеслав Добрынин, популярный исполнитель Алексеев и многие другие.
София Ротару обещает подарить Витебску свою новую песню – ее название пока держится в секрете.
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Новости Беларуси. Витебск 15 июля прощается со «Славянским базаром», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 28-й фестиваль уходит в историю, оставляя в...
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