Honor будет производить телевизоры

Источник материала: Tut.by

Бренд Honor готовится к анонсу новой для себя категории гаджетов — умных телевизоров. Об этом пишет Gizchina.



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Об этом стало известно благодаря зарегистрированным производителям товарным знакам в Китае: Honor Smart Screen и Honor Vision. Точные характеристики или цена аппаратов пока не называются. Но, судя по тизеру на одном из крупнейших китайских интернет-магазинов, предзаказ на устройства могут открыть уже сегодня, 15 июля.

По более ранней информации, ТВ от Honor (соответственно, и Huawei) будут объединять в себе функции центра управления «умным» домом и обычного телевизора. Правда, появятся ли новинки в продаже за пределами Китая, пока также неизвестно.

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