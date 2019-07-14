ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Honor будет производить телевизоры

15.07.2019 11:09 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Бренд Honor готовится к анонсу новой для себя категории гаджетов — умных телевизоров. Об этом пишет Gizchina.


Изображение использовано в качестве иллюстрации. Источник: pixaby

Об этом стало известно благодаря зарегистрированным производителям товарным знакам в Китае: Honor Smart Screen и Honor Vision. Точные характеристики или цена аппаратов пока не называются. Но, судя по тизеру на одном из крупнейших китайских интернет-магазинов, предзаказ на устройства могут открыть уже сегодня, 15 июля.

По более ранней информации, ТВ от Honor (соответственно, и Huawei) будут объединять в себе функции центра управления «умным» домом и обычного телевизора. Правда, появятся ли новинки в продаже за пределами Китая, пока также неизвестно.

Смотрите, сколько у нас стоят другие телевизоры:

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Судя по тизеру на одном из крупнейших китайских интернет-магазинов, предзаказ на устройства могут открыть уже сегодня, 15 июля.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Трындычиха такое отмочит!» Почему актриса Эмилия Трейвас не стала звездой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.07.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.07.2019
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика