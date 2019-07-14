Ни мира, ни войны. Как раскололся Кипр и почему он не может объединиться

Источник материала: Аргументы и факты

Межнациональные конфликты всегда трудно поддаются лечению. Порой одной непродолжительной вспышки хватает для того, чтобы образовалась проблема, не поддающаяся решению на протяжении десятилетий.

Один из ярчайших примеров в Европе — Кипр, который в 2019 году отмечает 45-летие с момента начала конфликта, приведшего к фактическому расколу государства.

Древняя земля с богатой историей

Остров Кипр обладает древней историей. Первые следы цивилизации на Кипре относятся к эпохе неолита, к 8000 году до н. э. В XII—XI веках до н. э. остров заселили греческие колонисты, определившие культурное лицо Кипра. Здесь жили и работали выдающиеся греческие писатели, художники, философы.

Кипр пережил огромное число завоеваний: его захватывали ассирийцы, египтяне, Александр Македонский, римляне, византийцы, крестоносцы.

В 1570 году остров был захвачен Османской империей, которая контролировала его на протяжении более 300 лет. Это завоевание сильно повлияло на этнический состав населения Кипра.

С открытием Суэцкого канала резко возросло стратегическое значение острова. Великобритания, не желавшая расставаться с титулом «владычицы морей», в 1878 году тайно заключила с Османской империей так называемую Кипрскую конвенцию, согласно которой Кипр превращался в протекторат Лондона.

С началом Первой мировой войны Великобритания аннулировала конвенцию, объявив Кипр владением британской короны.

Разделяй и властвуй

Независимость Кипр получил только в 1960 году. При этом Великобритания оставила за собой две военные базы на острове.

В основе политики Британии в ее колониях очень часто стоял принцип «Разделяй и властвуй». Англичане умышленно стравливали представителей разных наций и конфессий, тем самым понижая градус антиколониальной борьбы.

На Кипре существовали две большие общины: греческая и турецкая. Греческо-турецкие отношения имеют очень непростую историю с немалым количеством кровавых эпизодов. Накопившиеся взаимные обиды нередко становятся поводом для новых обострений.

К моменту обретения Кипром независимости греки составляли около 80% населения острова, турки — 18%. Последние опасались ущемления своих прав, поскольку греки-киприоты не скрывали своего желания присоединиться к Греции. Великобритания, собираясь предоставлять Кипру независимость, добилась от Греции гарантий того, что остров присоединен не будет.

Конституция нового государства была составлена так, что турецкое меньшинство получало в органах власти равное с греческим большинством представительство. Подобные нормы считали несправедливыми уже греки-киприоты.

Обстановка накалялась, между противоборствующими сторонами происходили столкновения. Турки стали создавать свои вооруженные отряды, греки в ответ приступили к формированию Национальной гвардии.



Собор святого Николая в Фамагусте, перестроенный турками-османами в мечеть. Фото: Commons.wikimedia.org / Gerhard Haubold

Путч праворадикалов

Приглашенные миротворцы ООН ситуацию переломить не смогли. За ситуацией на острове внимательно наблюдали Греция и Турция, готовые поддержать «братьев по крови и вере». Такая поддержка могла вылиться в полномасштабный вооруженный конфликт.

В 1967 году в Греции к власти пришла хунта «черных полковников», что только усугубило ситуацию на Кипре.



Основатель Республики Кипр Архиепископ Макариос III Фото: Commons.wikimedia.org

Президентом Кипра с 1960 года являлся архиепископ Макариос III, предстоятель Кипрской православной церкви.

Макариос III был противником режима «черных полковников», выступал против их вмешательства в дела Кипра, настаивал на мирном разрешении конфликта греков-киприотов и турок-киприотов.

Радикальная греческая организация ЭОКА-Б, чьи члены выступали за присоединение Кипра к Греции, использовала тактику террора. В результате ее действий гибли как простые граждане, так и чиновники. Чудом избежал смерти и сам Макариос III.

15 июля 1974 года на Кипрt вспыхнул путч. Члены ЭОКА-Б при поддержке Национальной гвардии отстранили президента от власти и выслали из страны.

Турецкое вторжение

Новым президентом заговорщики объявили Николаса Сампсона, греческого праворадикального деятеля.

По Кипру прокатилась волна арестов противников нового режима, а также убийств турок-киприотов, компактно проживавших с греками. Семьи турок в массовом порядке стали искать спасения в анклавах, контролируемых турецкими формированиями.

Переворот и последовавшие за ним события стали поводом для турецкого вторжения. Вооруженные силы Турции 20 июля 1974 года начали операцию «Атилла». Около 3000 турецких военных высадились на плацдарме Пентемили, в восьми километрах от города-порта Кирении.

В бои с турецкой армией вступили подразделения Национальной гвардии Кипра.

Активные боевые действия продолжались три дня. За это время турецкая группировка на Кипре увеличилась до 10 000 человек. Под контролем турецкой армии оказалась северная часть острова (более 36% территории).

Путчисты в этих условиях вынуждены были вернуть власть Макариосу III, однако турки-киприоты отказались вновь признать его как президента.

На севере Кипра начались этнические чистки: на юг острова были фактически изгнаны около 200 тысяч греков.



Заключенные греки-киприоты отправлены в лагеря Адана в Турции. Фото: Commons.wikimedia.org

Республика Северного Кипра

Если греки-киприоты выдвигали требование энозима (присоединения к Греции), то турки–киприоты выступали за таксим (присоединение к Турции). После турецкой военной операции на Кипре требования таксима звучали особенно громко, но официальная Анкара не пошла на этот сценарий.

В 1975 году турки-киприоты провозгласили Турецкое Федеративное Государство Северного Кипра как часть будущей Кипрской Федерации, однако ни греки, ни международное сообщество этот односторонний шаг не поддержали.

Место уехавших на юг острова греков-киприотов занимали переселенцы из Турции.

Переговоры под эгидой ООН шли годами, но ни к каким практическим результатам не приводили.

В 1983 году представители турецкой общины прервали переговоры и объявили о создании независимой Турецкой Республики Северного Кипра. Новое государство было признано только Турцией.

Мирных планов много — толку мало

Призывы к воссоединению Кипра звучат на протяжении долгих лет. В начале 2000-х, на фоне ожидаемого вхождения Кипра в состав ЕС, свой план урегулирования предложил бывший генсек ООН Кофи Аннан.

«План Аннана» предполагал объединение Кипра по принципу конфедерации, главой которой поочередно должны были становиться представители греческой и турецкой общин. Греки-беженцы получали право на возвращение в родные места, но с серьезными ограничениями. Турки-переселенцы закрепляли за собой право остаться на Кипре, также соглашение предусматривало сохранение военного присутствия Турции. Взамен греческая сторона получала назад 8% территории, ранее захваченной турками.

В случае одобрения соглашения объединенному Кипру сулили большую финансовую помощь.

«План Аннана» должен был быть утвержден на референдуме в апреле 2004 года. Турецкая община поддержала его, а вот греки-киприоты — нет.

Новости о том, что переговоры об объединении Кипра вступают в завершающую фазу, появляются в СМИ довольно регулярно. Но каждый раз оказывается, что сторонам так и не удалось найти решение по всем наиболее важным вопросам.

Сейчас обстановка обострилась. Власти Турции ведут геологоразведку углеводородов в исключительной экономической зоне Кипра, что вызывает резкие протесты официальных властей Кипра и ЕС. Анкара, в свою очередь, ссылается на лицензию, выданную Турецкой Республикой Северного Кипра.

Все это, разумеется, делает призрачными шансы на то то, что единство Кипра может быть достигнуто в видимой перспективе. За сорок пять лет выросли уже несколько поколений граждан некогда единой страны, которые считают друг друга чужими. И чем больше проходит времени, тем больше становится пропасть отчуждения.