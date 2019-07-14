ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Речице пьяный водитель Audi врезался в милицейский автомобиль

15.07.2019 11:09 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

В Речице пьяный водитель Audi врезался в милицейский автомобиль
УВД Гомельского облисполкома

Как стало известно, инцидент произошел в ночь с 12 на 13 июля. Сотрудники милиции несли службу по охране порядка и примерно в полночь остановили пешехода, который совершил правонарушение.

В это время в автомобиль ГАИ врезался «Ауди А4» под управлением 33-летнего водителя. Служебная машина была с включенным маячком синего цвета и обозначена аварийной сигнализацией. Позже выяснилось, что мужчина, совершивший наезд, находился в состоянии алкогольного опьянения.

В Речице пьяный водитель Audi врезался в милицейский автомобиль
Фото: УВД Гомельского облисполкома

По информации ГАИ УВД Гомельского облисполкома, в результате происшествия никто из людей не пострадал. Оба автомобиля получили значительные механические повреждения. В отношении водителя составлено три административных протокола, в том числе за езду в нетрезвом виде.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате происшествия никто из людей не пострадал.
 
Новости дня
Новости разные
 
Honor будет производить телевизоры
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.07.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.07.2019
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика