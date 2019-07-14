В Речице пьяный водитель Audi врезался в милицейский автомобиль

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, инцидент произошел в ночь с 12 на 13 июля. Сотрудники милиции несли службу по охране порядка и примерно в полночь остановили пешехода, который совершил правонарушение.

В это время в автомобиль ГАИ врезался «Ауди А4» под управлением 33-летнего водителя. Служебная машина была с включенным маячком синего цвета и обозначена аварийной сигнализацией. Позже выяснилось, что мужчина, совершивший наезд, находился в состоянии алкогольного опьянения.

По информации ГАИ УВД Гомельского облисполкома, в результате происшествия никто из людей не пострадал. Оба автомобиля получили значительные механические повреждения. В отношении водителя составлено три административных протокола, в том числе за езду в нетрезвом виде.