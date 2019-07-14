«Трындычиха такое отмочит!» Почему актриса Эмилия Трейвас не стала звездой

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Более того, если набрать в поисковой системе запрос «Трындычиха», в первых рядах фото и видео вылезут кадры экспрессивного танца Михаила Пуговкина «втустепь». А ведь он исполняет его вовсе не с Трындычихой, а с Гапусей! Что интересно, именно на эту роль режиссер Андрей Тутышкин приглашал Эмилию Трейвас. Но «наверху» решили, что Гапусей должна стать Зоя Федорова, у которой к тому времени было уже полсотни киноролей.

Добавил масла в огонь монолог Гапуси перед дедом Нечипором (Евгений Лебедев): «Трындычиха, когда в сердцах, бог знает что натворить может, потому что у Трындычихи характер такой, что если Трындычиху зацепить, то Трындычиха такое отмочит, что с Трындычихой сладу не будет, а раз Трындычиха…»

Как справедливо заметил дед Нечипор, понять из этого невозможно ничего. И может даже показаться, что героиня говорит о себе. В третьем лице. Хотя Гапуся и предваряет монолог словами: «Идем скорей к Трындычихе…»

Словом, так случилось, что Федорова с каждой удачной лентой добавляла себе популярности и любви зрителей, а Эмилия Трейвас, сыгравшая Трындычиху, так и осталась в тени…

Наутро должна была проснуться знаменитой

По правде сказать, такого ошеломительного успеха «Свадьбы в Малиновке» (в год выхода картины на экраны ее посмотрели 74,6 млн зрителей Советского Союза) никто не ожидал. Тем более никто не мог предсказать, что комедия проживет более полувека и будет по-прежнему любима.

Парадокс, но и самого фильма в принципе могло не быть. Ни один режиссер киевской студии им. Довженко не хотел браться за «Свадьбу...». Комедия о гражданской войне? По оперетте? С таким странным сюжетом? Спасать ситуацию взялся «Ленфильм». На натуру поехали в украинские села. Местные жители стали актерами массовки. Пели профессиональные солисты, плясали артисты молдавского ансамбля. И даже Пуговкину пришлось долго репетировать заковыристые «па» своего танца, чтобы получилось так залихватски…

Цитаты из «Свадьбы...» моментально разлетелись по стране: «И шо я в тебя такой влюбленный?», «Кони пьяны, хлопцы запряжены», «Трубка 15, прицел 120, бац, бац… и мимо!», «А ну сочини для меня что-нибудь такое… Чтобы душа сначала развернулась, а потом обратно завернулась!»

Имя Трындычихи стало просто нарицательным. И исполнительница роли Эмилия Трейвас — по всем законам кино — должна была наутро после премьеры проснуться звездой. Но в комедии, где всего-то полтора десятка основных героев, едва ли не каждый персонаж получился ярким. Конкуренция оказалась слишком высока.

С Мариной Ладыниной дружила до конца жизни

А ведь это была уже не первая роль Эмилии Трейвас. Дебют случился еще в 1941 году, в разгар войны. Да в каком фильме!

Сам Иван Пырьев пригласил ее в музыкальную комедию «Свинарка и пастух» на роль подруги главной героини Глаши (Марина Ладынина). Но вскоре началась война. Артисты были уверены, что о картине теперь никто не вспомнит. Тем более Пырьев ушел на фронт добровольцем. Владимир Зельдин получил направление в танковое училище. Однако недели через три руководитель Комитета по делам кинематографии Иван Большаков приказал всех артистов вернуть, съемки продолжить. И уже 7 ноября 1941 года состоялась премьера фильма.

Имени актрисы Трейвас в титрах нет. На съемках комедии «Свинарка и пастух» 23-летняя Эмилия получила гораздо больше: бесценный опыт работы с крепким режиссером (за плечами Пырьева были уже «Трактористы» и «Богатая невеста»). И дружбу с Мариной Ладыниной — на всю жизнь.

Эмилия Трейвас (справа) с подругой на фронте. Фото: Кадр youtube.com

Воевала, имела награды

Своего «Пырьева», в отличие от звездной подруги, Эмилия не встретила. Первый раз Трейвас вышла замуж студенткой театрально-музыкального училища. Окончила его с отличием в 1941 году. И уже 8 июля ушла добровольцем в ополчение. Вместе с мужем. Он погиб. Она же служила в агитбригаде Сибирского военного округа под руководством Николая Черкасова. Воевала. Была награждена медалями. А в 1943 году ее приняли в труппу Центрального театра транспорта (позже — театр им. Гоголя), где Трейвас играла комедийно-характерные роли. Пока не ушла в «Москонцерт».

К тому времени она уже второй раз вышла замуж: за коллегу Владимира Мамонтова. Вместе они ставили отрывки из спектаклей, делали юмористические зарисовки. Много гастролировали. А в Москве довольно долго скитались по углам, не имея собственного жилья: Владимир был разведен, в первой семье росли две дочери…

Позже в маленькой комнате, которую супруги получили на улице Казакова, им все время приходилось перешагивать через какую-то трубу. И только спустя годы они смогли купить кооперативную «двушку» в Каретном ряду.

И неожиданно ушла в 63 года

15 лет в Театре транспорта, 24 (до самой смерти) — в «Москонцерте». И 19 фильмов, среди которых — несколько короткометражек. Вот и вся творческая биография актрисы Трейвас.

Почти два десятка лет она ждала работы в кино после эпизода в картине «Свинарка и пастух». В 1960 году сыграла повариху в комедии «Девичья весна». Потом еще десяток ролей. И только через семь лет после поварихи судьба подарила ей веселую толстушку Трындычиху. Чтобы уже наконец все пошло иначе.

Не пошло. Буфетчица в фильме «Семь стариков и одна девушка». Потерпевшая в трамвае в картине «Золотой теленок». Еще какие-то соседки, тетушки…

Было очевидно, что комедия — ее жанр, она в нем как рыба в воде. Почему же кинокарьера Трейвас продлилась всего 10 лет («Свинарка и пастух» — не в счет)? И получилась не столь удачной, как могла бы?..

Эмилия Моисеевна была мудрой, доброй, гостеприимной. И… необычайно скромной. Немногие коллеги знали, что актриса воевала. А уж о том, чтобы она заявила о себе где-то или напросилась на роль, не могло быть и речи. Говорят, когда Людмила Зыкина предложила ей помочь получить звание, Трейвас отказалась напрочь: «Все должно быть естественно».

Но кажется совсем неестественным, что последняя работа в кино у замечательной комедийной актрисы случилась в 1970 году. Потом 12 лет она сидела без ролей. И неожиданно ушла в 63 года…