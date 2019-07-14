Как безопасно провести детям лето

Источник материала: Газета Авангард





Дети – наше всё

Солнце, воздух и вода при правильном их использовании являются источником закалки и укрепления здоровья человека. Однако нарушения правил поведения при нахождении у водоемов влекут за собой тяжелейшие последствия вплоть до утопления. Особое внимание на водоеме нужно уделять детям. Отправляясь с ребятишками на отдых, объясните им, как вести себя, чтобы не попасть в беду.

Не упускайте их из виду – всегда будьте начеку, ведь помощь может понадобиться малышу в любой момент. Маленьких детей нужно держать от себя на расстоянии вытянутой руки, ведь им достаточно совсем немного времени, чтобы захлебнуться.

Не позволяйте детям нырять с ограждений или берега и старайтесь пресекать шалости на воде. Не допускайте переохлаждения – чередуйте игры на берегу с купанием. Обязательно объясните детям, что их безопасность зависит от них же, поэтому нужно быть осторожными и соблюдать определенные правила. Предупредите, что плавать можно только в специально оборудованных для этого местах, недалеко от берега. И объясните, что не стоит хвастаться перед друзьями умением плавать и устраивать соревнования. Расскажите об опасности игр на воде: нельзя хватать за ноги, «топить», подавать ложные сигналы о помощи. Научите ребенка, что если кто-то тонет, то нужно вызывать спасателей по телефону 101 или 112.

И не стоит забывать, что дети всегда копируют поведение взрослых, поэтому в первую очередь строго соблюдайте правила поведения на воде сами.

Надувные бассейны опасны

Более того, они несут прямую угрозу жизни малышей. Во-первых, в отличие от прочих бассейнов они лишены даже минимальной степени безопасности и защиты, а во-вторых, родители, уверенные в том, что в такой безобидно мелкой емкости ребенку ничего не угрожает, спокойно занимаются своими делами, предоставляя малышам полную свободу действий. Таким образом, отсутствие элементов безопасности и родительская беспечность ведут к трагедии.

Исследователи утверждают, что купающемуся в надувном бассейне ребенку достаточно нескольких секунд, чтобы уйти под воду (поскользнулся, оступился, заигрался) и не суметь выбраться. Все совершается очень быстро: перехватывает дыхание, останавливается сердце, малыша не спасти.

У надувных бассейнов мягкие бортики, через которые ребенок может перегнуться и нырнуть в воду вперед головой. Это способен сделать даже маленький ребенок, который едва научился ходить. Поэтому бдительность родителей в таких ситуациях должна быть постоянной.

Если бассейн ставится на продолжительный промежуток времени, оградите его заборчиком настолько высоким, чтобы малыш не мог перелезть через него. Не помешает и калитка с самозапирающимся замком. Но лучше всё же сливать воду сразу после использования. Эта мера избавит вас от постоянного напряжения из-за беспокойства о безопасности ребенка, а также не даст болезнетворным микроорганизмам распространиться в воде.

Всегда следите за плавающим в бассейне малышом. Здесь есть дополнительные опасности: фильтры и наносы могут стать причиной телесных повреждений, в них запутываются длинные волосы.

Уважаемые родители! Прежде чем покупать надувной бассейн для детей, следует подумать, сумеете ли вы обеспечить им надежную защиту и безопасность. Помните, что чаще всего несчастные случаи происходят с детьми, оставленными без присмотра. Прежде всего, именно вы в ответе за жизнь своего ребенка.

Вода не прощает беспечности

Так, в Речице в декоративном пруду утонул четырехлетний мальчик. Несчастный случай произошел вечером 25 июня. В это время его отец находился в гараже, а мама вместе с ребенком была в доме. Примерно в 21.20 мальчик вышел во двор. Женщина предположила, что он отправился к папе в гараж. Чуть позже тело ребенка без признаков жизни родители нашли в декоративном пруду, расположенном во дворе дома. Пруд был огорожен забором-сеткой. Подойти к нему можно через деревянную калитку, которая фиксируется проволокой.

Речицкий районный отдел СК проводит проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как вести себя во время грозы!

Грозовой период на территории Беларуси каждый год проходит в разное время, однако в целом он начинается со второй половины апреля и заканчивается в начале октября. Ежегодно молнии наносят ущерб хозяйствам и жилым постройкам. Они могут вызвать пожар, взрыв, разрушение, а порой травмирование и гибель людей.

Молния опасна тогда, когда вслед за вспышкой следует раскат грома. В этом случае необходимо принять следующие меры безопасности:

✓ Находясь в квартире или в доме в сельской местности, закройте окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия, не растапливайте печь, поскольку высокотемпературные газы, выходящие из печной трубы, имеют низкое сопротивление, не разговаривайте по телефону.

✓ Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стойте рядом с окнами, выключите телевизор, компьютер и другие электробытовые приборы, находящиеся в доме.

✓ Если гроза застала вас в лесу, укройтесь на низкорослом участке леса. Не прячьтесь вблизи высоких деревьев, особенно под соснами, дубами, тополями.

✓ Если находитесь на пляже, выйдите из воды, отойдите от берега и спуститесь с возвышенного места в низину.

✓ Если в поле, при отсутствии укрытия не ложитесь на землю, подставляя электрическому току все свое тело, а сядьте на корточки в ложбине, овраге или другом естественном углублении, обхватив ноги руками.

✓ Если гроза застала вас в автомобиле, не покидайте его, при этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника. А если вы застигнуты грозой на велосипеде или мотоцикле, прекратите движение и переждите грозу на расстоянии примерно 30 м от вашего транспорта.

Гроза – явление непредсказуемое и достаточно опасное, однако грамотные действия во время его возникновения помогут вам избежать неприятных последствий.

Материалы полосы подготовила Ирина ПАЛУБЕЦ