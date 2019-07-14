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В Минске бесплатно выступит «Хор Турецкого» с 1,5-часовым концертом

15.07.2019 11:09 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В Минске на площадке у Дворца спорта 15 июля пройдет концерт «Хора Турецкого». Известный коллектив выступит на открытии Сбербанкиады, а послушать его можно будет бесплатно, рассказали в БПС-Сбербанке.

Минчанам обещают красочное шоу на полтора часа. Оно станет  ярким аккордом церемонии открытия одного из крупнейших в мире спортивных корпоративных соревнований – XIII Летней международной Сбербанкиады.

«Концерт «Хора Турецкого» – это подарок жителям и гостям столицы от Группы Сбербанк. Каждый желающий сможет услышать потрясающее певческое мастерство участников коллектива. Это будет по-настоящему масштабный праздник в центре столицы», – отметили в пресс-службе БПС-Сбербанка.

«Хор Турецкого» – известный российский ансамбль, который за 30 лет выступлений превратил академический концерт в захватывающее представление. В его репертуаре – оперные арии, городские романсы, советские и зарубежные шлягеры, джаз и рок-н-ролл. Артисты хора исполняют композиции более чем на десяти языках мира.

Музыкальный коллектив тесно связан с Беларусью: здесь родились многие артисты «Хора Турецкого». Родители основателя арт-группы Михаила Турецкого выходцы из Беларуси.

XIII Летняя международная Сбербанкиада пройдет в Минске с 15 по 21 июля. На турнире будут разыграны медали в 12 видах спорта – от классических шахмат до модного сейчас кроссфита. В соревнованиях примут участие около 2 тыс. сотрудников Группы Сбербанк.

Концерт начнется 15 июля в 20:30 на площадке у Дворца спорта. Вход свободный.

Ссылка на видео: https://ok.ru/video/1454984661717

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске на площадке у Дворца спорта 15 июля пройдет концерт «Хора Турецкого». Известный коллектив выступит на открытии Сбербанкиады, а послушать его можно будет...
 
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