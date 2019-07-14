«Е-сити» — всё. На торговом центре на Денисовской сменили вывеску

Источник материала: KYKY

На фасаде торгового центра уже бывшего «Е-сити» сменили вывеску: теперь над входом находится крупная надпись «Корона-сити». Об этом сообщает TUT.by.

До недавних пор здание на Денисовской принадлежало «Евроторгу». Оно считалось одним из наиболее крупных объектов компании (более 45 тысяч «квадратов»). Но в прошлом месяце стало известно, что ТЦ продали компании «Табак-инвест» – оператору сети магазинов «Корона». Сумма сделки составила 50 миллионов долларов.

Гипермаркет «Корона» пока закрыт. По информации наших коллег CityDog, в торговом зале демонтируют оборудование, которое осталось от «Евроопта». Примерная дата открытия – середина августа. Другие магазины работают в обычном режиме.