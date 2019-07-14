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«Е-сити» — всё. На торговом центре на Денисовской сменили вывеску
Источник материала: KYKY>
На фасаде торгового центра уже бывшего «Е-сити» сменили вывеску: теперь над входом находится крупная надпись «Корона-сити». Об этом
До недавних пор здание на Денисовской принадлежало «Евроторгу». Оно считалось одним из наиболее крупных объектов компании (более 45 тысяч «квадратов»). Но в прошлом месяце стало известно, что ТЦ продали компании «Табак-инвест» – оператору сети магазинов «Корона». Сумма сделки составила 50 миллионов долларов.
Гипермаркет «Корона» пока закрыт. По
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На фасаде торгового центра уже бывшего «Е-сити» сменили вывеску: теперь над входом находится крупная надпись «Корона-сити». Об этом сообщает TUT.by. До недавних...
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