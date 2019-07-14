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«Е-сити» — всё. На торговом центре на Денисовской сменили вывеску

15.07.2019 11:01 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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На фасаде торгового центра уже бывшего «Е-сити» сменили вывеску: теперь над входом находится крупная надпись «Корона-сити». Об этом сообщает TUT.by. 

До недавних пор здание на Денисовской принадлежало «Евроторгу». Оно считалось одним из наиболее крупных объектов компании (более 45 тысяч «квадратов»). Но в прошлом месяце стало известно, что ТЦ продали компании «Табак-инвест» – оператору сети магазинов «Корона». Сумма сделки составила 50 миллионов долларов. 

Гипермаркет «Корона» пока закрыт. По информации наших коллег CityDog, в торговом зале демонтируют оборудование, которое осталось от «Евроопта». Примерная дата открытия – середина августа. Другие магазины работают в обычном режиме. 

 
 
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На фасаде торгового центра уже бывшего «Е-сити» сменили вывеску: теперь над входом находится крупная надпись «Корона-сити». Об этом сообщает TUT.by.  До недавних...
 
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