Власти рассказали, когда Беларусь вступит в ВТО

Источник материала: KYKY

Первый заместитель премьер-министра Александр Турчин заявил: каждая страна должна согласиться, что Беларусь войдет во Всемирную торговую организацию. Об этом сообщает «БелТА» со ссылкой на телеканал ОНТ.

С его слов, Беларусь, вступая в ВТО, «отстоит» ту поддержку сельского хозяйства, которая есть на данный момент. Он назвал примерные сроки: это 12-я министерская конференция, которая пройдет в Нур-Султане в следующем году. Власти планируют согласовать все позиции до конца 2019 года, максимум – до первого квартала 2020-го. И перейти к финальной части документа.

«Для нас была цель – единый таможенный тариф, который согласован в ЕАЭС. Поэтому ниже его мы не собирались опускаться. Только по каким-то исключительным группам товаров, которые у нас не производят. На мой взгляд, тут у нас ничего не поменяется», – заявил первый заместитель премьер-министра. Турчин также пояснил, что ВТО станет площадкой, где будут отстаивать интересы беларуского бизнеса в том случае, если он столкнется с дискриминацией. При этом нет разницы, предприятие частное или государственное. Вместе с этим вхождение в ВТО позволит обсуждать такие спорные вопросы, как ограничения, которые вводит Россия на продукцию из Беларуси.

Отметим, что 11 июля в Женеве прошло 12-е заседание рабочей группы ВТО по присоединению Беларуси. В нем участвовали делегаты из более 50 стран: представители США, ЕС, России, Казахстана, Армении, Японии, Турции, Канады и так далее. Все они в своих выступлениях поддержали беларуское правительство в стремлении вступить в ВТО и предложили сотрудничество, чтобы скорее завершить переговоры.