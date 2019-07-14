Арина Соболенко вернулась в десятку сильнейших теннисисток мира

Источник материала: Аргументы и факты

После завершения Уимблдонского турнира Женская теннисная ассоциация обновила рейтинг спортсменок. Несмотря на поражение в стартовом раунде одиночного разряда Уимблдона, белоруска Арина Соболенко поднялась на одну позицию в рейтинге WTA и сейчас занимает 10-е место.

На две строки поднялась Виктория Азаренко, став второй ракеткой страны. Сейчас молодая мама занимает 38-е место. Александра Саснович после Уимблдона потеряла 6 позиций и сейчас располагается на 42-м месте. Вера Лапко опустилась в рейтинге на 120-е место, а Ольга Говорцова поднялась на 60 строк и сейчас занимает 202-е место.

Лидирует в рейтинге теннисистка из Австралии Эшли Барти. Чемпионка Уимблдона-2019 румынка Симона Халеп поднялась на 4-е место в рейтинге. Финалистка турнира знаменитая американка Серена Уильямс – девятая.

На этой неделе ведущие белорусские теннисистки взяли паузу в выступлениях. Впереди – североамериканская серия соревнований перед заключительным турниром Большого шлема в сезоне – US Open-2019. Открытый чемпионат США по теннису стартует в конце августа.

Рейтинг Ассоциации теннисистов профессионалов (АТР) по-прежнему возглавляет серб Новак Джокович, накануне выигравший свой пятый Уимблдонский турнир, на второй позиции испанец Рафаэль Надаль, третьим идет финалист Уимблдона 37-летний швейцарец Роджер Федерер.

Первой ракеткой Беларуси стал Егор Герасимов, который недавно выиграл небольшой турнир в Италии и поднялся на 30 строк. Сейчас он занимает 137-е место в рейтинге ATP.