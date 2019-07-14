В Узденском районе Volkswagen врезался в дерево: водитель погиб

Источник материала: Tut.by

Водитель кроссовера погиб при столкновении с деревом в Узденском районе. Об этом сообщили в УГАИ МВД.



Фото: ГАИ

Авария произошла 13 июля, около 20.00, вблизи деревни Лунино. По предварительной информации, 65-летний водитель Volkswagen Touareg двигался по 2-му километру трассы Могильно — Лунино, не справился с управлением и съехал в правый по ходу движения кювет, где автомобиль врезался в дерево.



Фото: ГАИ

В результате ДТП водитель от полученных телесных повреждений умер на месте происшествия.