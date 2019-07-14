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В Узденском районе Volkswagen врезался в дерево: водитель погиб
Источник материала: Tut.by
Водитель кроссовера погиб при столкновении с деревом в Узденском районе. Об этом сообщили в УГАИ МВД.
Авария произошла 13 июля, около 20.00, вблизи деревни Лунино. По предварительной информации, 65-летний водитель Volkswagen Touareg двигался по 2-му километру трассы Могильно — Лунино, не справился с управлением и съехал в правый по ходу движения кювет, где автомобиль врезался в дерево.
В результате ДТП водитель от полученных телесных повреждений умер на месте происшествия.
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Авария произошла 13 июля, около 20.00, вблизи деревни Лунино.
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