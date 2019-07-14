60 евро сутки. Туристы активно арендуют вильнюсскую квартиру с интерьером времен Чернобыля

Источник материала: Tut.by

После выхода сверхпопулярного сериала «Чернобыль», иностранные туристы заинтересовались местом съемок — районом Фабийонишкес в Вильнюсе, пишет delfi.lt . Вильнюсцы Янина Юсёните и Линас Марцишаускас решили этим воспользоваться и предложили всем желающим поселиться в квартире с интерьером времен чернобыльской трагедии всего за 60 евро в сутки. Смотрите, за что готовы платить туристы такие деньги.





Владельцы квартиры рассказывают, как появилась идея.

— Это квартира моих дедушки и бабушки, они жили там всю свою жизнь и только на лето переезжали в усадьбу", — рассказал Линас. — Они присматривали за квартирой, берегли мебель, дорожили ею, поэтому большая часть вещей находится в идеальном состоянии.

После того как Линас унаследовал эту квартиру, у него родилась идея оборудовать ее в уникальном привлекательном для иностранцев стиле, напоминающем о советском времени, однако точки на i расставил именно сериал.





— Сама идея появилась еще до съемок сериала «Чернобыль». Когда я переехал в эту квартиру, она очень понравилась моим друзьям. Многим современным молодым людям сложно себе представить, что квартиры в таких домах все одинаковые, в них типовая планировка. Мы с друзьями решили попробовать сдавать эту квартиру. Предпринять этот шаг помог сериал «Чернобыль». Сначала вернули немало вещей из кладовки. Когда-то думали, что они никогда больше не понадобятся. Я очень рад, что мы их не выбросили. В первую очередь это были всевозможные вазочки, салфетки и сервизы.





Правда, не всю мебель и бытовую технику было легко найти. Одна девушка купила квартиру, в которой были вещи из советского периода. Она стала искать, кому такие вещи могут понадобиться. Друзья прислали ее объявление Линасу и Расе. Так в квартире появился холодильник «Минск» 1986 года.





— Если хочешь сдавать квартиру в Фабийонишкес и привлечь туристов, то жилье с евроремонтом не годится, поэтому мы создали своеобразный «музей», который позволит людям пережить нечто новое, — говорит Линас. — Поэтому в шкафах висят советские костюмы и платья, их можно примерить.





Эту квартиру арендуют не только путешественники. Чаще это делают режиссеры, авторы каких-либо проектов и гиды, показывающие туристам Вильнюс. Линас и Раса заметили, что для арендаторов аренда такой квартиры — приключение, а не поиск места для ночлега.





По словам Линаса, в Фабийонишкес, особенно после прославившегося сериала, стало проходить много экскурсий. Была и гид, которая возит американцев не только по Старому городу, но и по спальным районам. Но до этого не было квартиры, в которой можно было бы познакомиться с интерьером того времени. Как только гид узнала о появлении такой квартиры, позвонила и забронировала ряд дат. Обычно квартиру бронируют на сутки, но проводят в ней всего несколько часов, едят печенье, пьют чай, слушая историю появления спальных районов.





— Обращалось к нам и одно агентство, которое работает с телевидением, оно хотело показывать этот сериал из нашей квартиры под котлеты и другие атрибуты того времени, — рассказал Марцишаускас.





Несмотря на то, что квартира пользуется популярностью, ее владельцы не собираются останавливаться на достигнутом. Они ищут прибор для измерения уровня радиации, которыми пользовались во время Чернобыльской трагедии. С его помощью арендаторы смогли бы измерять уровень радиации в квартире и на улицах в районе в Фабийонишкес.