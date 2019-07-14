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Всемирно известный трибьют «The Pink Floyd Show UK» приедет в Минск

15.07.2019 11:34 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Всемирно известный трибьют «The Pink Floyd Show UK» приедет в Минск
Фото из открытых источников

«Brick in the Wall» - тур, посвященный 40-летию альбома «The Wall». Знаменитые композиции из альбома и другие хиты группы Pink Floyd прозвучат на концерте в Минске. В программе также будут исполнены песни, автором которых являлся Syd Barrett.

Альбом «The Wall» был записан в 1979 году и продан по всему миру в количестве 23 млн копий, став мультиплатиновым и заняв 87-ое место в списке «500 величайших альбомов всех времён» по версии журнала Rolling Stones.

Концерт в Минске не обойдется без сюрпризов - в новом туре примет участие певица из оригинального состава группы Pink Floyd - Дурга МакБрум, которая  участвовала в записи 4-х альбомов: «Delicate Sound Of Thunder», «The Division Bell», «Pulse» и «The Endless River». В 1994 году Дурга Макбрум приняла участие во всемирно известном фильме-концерте «P.U.L.S.E.», в лондонском зале «Эрлс Корт».

Всемирно известный трибьют «The Pink Floyd Show UK» приедет в Минск
 

Профессиональная интеграция видеоинсталляций, звукового и светового перформанса «The Pink Floyd Show UK» не оставит равнодушным ни одного поклонника творчества группы Pink Floyd.

23 октября, 19:00, Prime Hall

Билеты можно приобрести на сайте и в кассах kvitki.by.

 

 
Теги: Минск
 
 
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23 ноября на сцене Prime Hall в исполнении трибьюта из Великобритании прозвучат знаменитые композиции группы Pink Floyd.
 
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