Всемирно известный трибьют «The Pink Floyd Show UK» приедет в Минск

Источник материала: Аргументы и факты

«Brick in the Wall» - тур, посвященный 40-летию альбома «The Wall». Знаменитые композиции из альбома и другие хиты группы Pink Floyd прозвучат на концерте в Минске. В программе также будут исполнены песни, автором которых являлся Syd Barrett.

Альбом «The Wall» был записан в 1979 году и продан по всему миру в количестве 23 млн копий, став мультиплатиновым и заняв 87-ое место в списке «500 величайших альбомов всех времён» по версии журнала Rolling Stones.

Концерт в Минске не обойдется без сюрпризов - в новом туре примет участие певица из оригинального состава группы Pink Floyd - Дурга МакБрум, которая участвовала в записи 4-х альбомов: «Delicate Sound Of Thunder», «The Division Bell», «Pulse» и «The Endless River». В 1994 году Дурга Макбрум приняла участие во всемирно известном фильме-концерте «P.U.L.S.E.», в лондонском зале «Эрлс Корт».





Профессиональная интеграция видеоинсталляций, звукового и светового перформанса «The Pink Floyd Show UK» не оставит равнодушным ни одного поклонника творчества группы Pink Floyd.

23 октября, 19:00, Prime Hall

Билеты можно приобрести на сайте и в кассах kvitki.by.