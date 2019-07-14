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И не надо тратиться. Хор Турецкого выступит у Дворца спорта уже сегодня

15.07.2019 11:46 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Большой праздничный концерт с участием знаменитых коллективов — хора Турецкого и женской арт-группы SOPRANO — пройдет 15 июля в 20.30 на площади у Дворца спорта. Вход свободный.


Артисты представят свой проект, который уже прозвали народным караоке № 1 — поют абсолютно все. Это уникальный музыкальный формат, любимые песни нескольких поколений, заряд позитива, драйв и интерактив с публикой — праздник песни вместе с Хором Турецкого и SOPRANO.

Хор Турецкого — музыкальный феномен XXI века. Уникальные голоса (4,5 октавы — от самого низкого в природе баса-профундо до самого высокого в мире мужского сопрано), невероятная энергетика и присущая только им манера исполнения. Хор Турецкого — это высокое музыкальное искусство в доступной и интересной форме. За 29 лет — более 8000 выходов на сцену и 5 000 000 км пройденного пути. Артисты обладают уникальным качеством — сложное делают простым, а разное — общим, стирая границы между людьми, странами и континентами. Артисты поют более чем на 10 языках. Через свои композиции они тонко и умело общаются с каждым зрителем. Коллектив не имеет репертуарных границ — от классических оперный арий, фрагментов из мюзиклов и народных песен до произведений зарубежной и отечественной эстрады, духовной музыки всех конфессий и гимнов любой страны на любом языке мира. Только живой звук.

Когда: 15 июля, 20.30.

Где: .

Сколько: бесплатно.

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Теги: Минск
 
 
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Большой праздничный концерт с участием знаменитых коллективов - Хора Турецкого и женской арт-группы SOPRANO - пройдет 15 июля в 20.30 на площади у Дворца спорта. Вход...
 
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