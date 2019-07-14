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Хоккеист «Сент-Луиса» приготовил хлопья с молоком в Кубке Стэнли

15.07.2019 11:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Защитник «Сент-Луиса» Винс Данн приготовил решил начать утро с завтрака из Кубка Стэнли, который его команда завоевала в прошлом месяце.

После выигрыша трофея он поочередно переходит от одного игрока к другому. Хоккеисты вольны распоряжаться им на свое усмотрение. Винс решил использовать кубок в качестве чаши для приготовления хлопьев с молоком.

Напомним, что в этом сезоне «Сент-Луис» впервые стал обладателем Кубка Стэнли, обыграв в финальной серии «Бостон».

22-летний Винс Данн провел в сезоне 98 матчей, набрав 43 (14+29) очка.

 
 
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Защитник «Сент-Луиса» Винс Данн приготовил решил начать утро с завтрака из Кубка Стэнли, который его команда завоевала в прошлом месяце.
 
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