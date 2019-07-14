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Хоккеист «Сент-Луиса» приготовил хлопья с молоком в Кубке Стэнли
Источник материала: Tut.by
Защитник «Сент-Луиса» Винс Данн приготовил решил начать утро с завтрака из Кубка Стэнли, который его команда завоевала в прошлом месяце.
После выигрыша трофея он поочередно переходит от одного игрока к другому. Хоккеисты вольны распоряжаться им на свое усмотрение. Винс решил использовать кубок в качестве чаши для приготовления хлопьев с молоком.
Напомним, что в этом сезоне «Сент-Луис» впервые стал обладателем Кубка Стэнли, обыграв в финальной серии «Бостон».
22-летний Винс Данн провел в сезоне 98 матчей, набрав 43 (14+29) очка.
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Защитник «Сент-Луиса» Винс Данн приготовил решил начать утро с завтрака из Кубка Стэнли, который его команда завоевала в прошлом месяце.
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