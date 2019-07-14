Хоккеист «Сент-Луиса» приготовил хлопья с молоком в Кубке Стэнли

Источник материала: Tut.by

Защитник «Сент-Луиса» Винс Данн приготовил решил начать утро с завтрака из Кубка Стэнли, который его команда завоевала в прошлом месяце.

Starting the day off right! Cereal and milk out of the hockey’s holy grail. Vince Dunn of the @stlouisblues begins his time with #StanleyCup in Lindsay. @nhl @HockeyHallFame pic.twitter.com/CZlesmz1mW — Philip Pritchard (@keeperofthecup) 13 июля 2019 г.

После выигрыша трофея он поочередно переходит от одного игрока к другому. Хоккеисты вольны распоряжаться им на свое усмотрение. Винс решил использовать кубок в качестве чаши для приготовления хлопьев с молоком.

Напомним, что в этом сезоне «Сент-Луис» впервые стал обладателем Кубка Стэнли, обыграв в финальной серии «Бостон».

22-летний Винс Данн провел в сезоне 98 матчей, набрав 43 (14+29) очка.