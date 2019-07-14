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Семь физических признаков того, что вы страдаете от стресса больше, чем кажется
Источник материала: Tut.by
Стресс проявляется как эмоционально, так и физически.
Головная боль не проходит
Целый день пульсирующая головная боль? «Головные боли часто возникают при стрессе, —
С системой пищеварения что-то не то
«Мозг оказывает прямое влияние на желудок и кишечник», — пишет
Постоянная жажда
Обезвоживание может снизить вашу устойчивость к стрессу.
Нарушился режим сна
Как
Вы слишком много потеете
Это не тот пот, которым наше тело справляется с терморегуляцией. Он является реакцией на такие эмоции, как беспокойство, стресс и волнение, — и обычно не имеет запаха.
Выпадение волос становится проблемой
Слишком много волос остается на расческе? Возможно, это стресс. По
Вам перестало нравиться то, что радовало раньше
Один из многих симптомов стресса — общее чувство недомогания в организме. Если раньше вы любили занятия спортом, а теперь не можете себя заставить, вероятно, причиной могут быть не только избыток стресса, но и депрессия.
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Стресс проявляется как эмоциональными, так и физическими признаками.
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