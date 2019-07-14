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Семь физических признаков того, что вы страдаете от стресса больше, чем кажется

15.07.2019 11:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Стресс проявляется как эмоционально, так и физически. RealSimple перечислил семь признаков, которыми наше тело отвечает на волнение и негативные эмоции.


Источник: unsplash.com

Головная боль не проходит

Целый день пульсирующая головная боль? «Головные боли часто возникают при стрессе, — объясняют в клинике Мэйо. — Волнение часто провоцирует мигрени и другие типы головных болей (или может усугубить их)».

С системой пищеварения что-то не то

«Мозг оказывает прямое влияние на желудок и кишечник», — пишет Harvard Health. Даже если вы просто подумаете о еде, живот уже начнет готовиться к перевариванию пищи. На стресс организм может реагировать избыточным выделением желудочного сока, что приводит к язве.

Постоянная жажда

Обезвоживание может снизить вашу устойчивость к стрессу. WebMD приводит такие данные: если организму не хватает хотя бы пол-литра воды, он отреагирует повышением уровня кортизола (гормона стресса).

Нарушился режим сна

Как объясняет Американский институт стресса, это замкнутый круг: стресс приводит к плохому сну, плохой сон — к проблемам физического и психического характера, они добавляют стресса в реальную жизнь, и все это снова ведет к плохому сну ночью.

Вы слишком много потеете

Это не тот пот, которым наше тело справляется с терморегуляцией. Он является реакцией на такие эмоции, как беспокойство, стресс и волнение, — и обычно не имеет запаха.

Выпадение волос становится проблемой

Слишком много волос остается на расческе? Возможно, это стресс. По информации клиники Мэйо, три вида потери волос связаны со стрессом: телогеновое выпадение (когда волосы выпадают еще до завершения цикла роста), очаговое облысение (когда иммунная система атакует волосяные фолликулы) и трихотилломания (непреодолимое желание вырывать у себя волосы).

Вам перестало нравиться то, что радовало раньше

Один из многих симптомов стресса — общее чувство недомогания в организме. Если раньше вы любили занятия спортом, а теперь не можете себя заставить, вероятно, причиной могут быть не только избыток стресса, но и депрессия.

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Стресс проявляется как эмоциональными, так и физическими признаками.
 
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