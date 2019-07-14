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Соболенко вернулась в топ-10 рейтинга WTA, Азаренко опередила Саснович
Источник материала: Tut.by
Белорусская теннисистка Арина Соболенко вернулась в первую десятку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).
Соболенко, как и год назад, уступила в первом раунде Уимблдона, поэтому ее рейтинг остался неизменным. А вот прошлогодняя победительница Анжелика Кербер выступила значительно хуже и и выпала из первой десятки.
Виктория Азаренко поднялась на 38-е место, опередив Александру Саснович, которая занимает сейчас 42-ю строчку.
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 6605.
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко вернулась в первую десятку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).
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