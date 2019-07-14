Соболенко вернулась в топ-10 рейтинга WTA, Азаренко опередила Саснович

Источник материала: Tut.by

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вернулась в первую десятку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).



Фото: Reuters

Соболенко, как и год назад, уступила в первом раунде Уимблдона, поэтому ее рейтинг остался неизменным. А вот прошлогодняя победительница Анжелика Кербер выступила значительно хуже и и выпала из первой десятки.

Виктория Азаренко поднялась на 38-е место, опередив Александру Саснович, которая занимает сейчас 42-ю строчку.

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 6605.

2 (2). Наоми Осака (Япония) — 6257.

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 6055.

4 (7). Симона Халеп (Румыния) — 5933.

5 (4). Кики Бертенс (Нидерланды) — 5130.

6 (6). Петра Квитова (Чехия) — 4785.

7 (8). Элина Свитолина (Украина) — 4638.

8 (9). Слоан Стивенс (США) — 3802.

9 (10). Серена Уильямс (США) — 3411.

10 (11). Арина Соболенко (Беларусь) — 3365

…38 (40). Виктория Азаренко (Беларусь) — 1380

…42 (36). Александра Саснович (Беларусь) — 1260.