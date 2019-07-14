В Минске уборщица похитила арендный самокат и спрятала в своем подвале

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, в милицию Минска обратился представитель частной компании по прокату электрических самокатов. Он заявил, что один из самокатов пропал.

В ходе проверки выяснилось, что к краже причастна 55-летняя уборщица одного из подземных пешеходных переходов столицы. Она обратила внимание на стоящий без присмотра электрический самокат и решила присвоить его себе, спрятав в подсобном помещении.

По информации ГИОС Советского РУВД г. Минска, вскоре женщина узнала, что на самокате стоят датчики отслеживания. Испугавшись ответственности, она попросила незнакомого мужчину «за бутылку» разобрать самокат и достать датчики. Затем женщина отнесла самокат к себе домой и спрятала в подвале.

В отношении 55-летней женщины возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкции статьи предусматривают наказание от штрафа до трех лет лишения свободы. Сумма ущерба составила около 1 тыс. рублей. Женщина задержана.

Отметим, что это уже не первый случай кражи арендных электросамокатов в Минске. Часть похитителей действуют по незнанию, полагая, что оставленный без присмотра самокат никому не нужен, и забирают себе. Другие крадут транспортное средство целенаправленно.